Es ist bezeichnend, daß der Seller-Teller in diesem Monat (und wir erwarten ein ähnliches Ergebnis auch noch im nächsten) vorwiegend alte Bekannte nennt. Das ist Ausdruck der großen Stille vor dem Sturm der Herbstproduktion, der mit der Buchmesse am 25. September über Buchhändler, Leser und Rezensenten hereinbricht und dann erfahrungsgemäß im Oktober das Gesicht des Seller-Tellers gründlich verändert. Einen ersten Überblick von (ungefähr) hundert ausgewählten Titeln aus der Herbstproduktion werden wir in unserer Nummer 39 vom 26. September geben.