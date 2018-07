Die Hauptversammlung der Lederwerke Wiemann AG, Hamburg, genehmigte die Verteilung von wiederum 4 v. H. Dividende auf 7,8 Mill. DM Grundkapital. Auf Fragen eines Aktionärs sowie des Vertreters der Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz wurde von der Verwaltung darauf verwiesen, daß bei den Lederpreisen noch keine Besserung eingetreten ist. Zum Antrag eines Konditionen-Kartells der Lederindustrie war zu erfahren, daß er bisher am Widerstand verschiedener Unternehmen der Branche gescheitert sei, doch würden Verhandlungen auch weiterhin geführt. Mit Nachdruck verwies die Verwaltung darauf, daß die Strukturwandlungen innerhalb der Branche noch nicht abgeschlossen seien. Für den aus dem Aufsichtsrat ausgeschiedenen Konsul Harry Kühne wurde Willy Marx, Hamburg (Commerzbank), neugewählt.

Der Hamburger Zigarettenindustrtelle Philip F. Reemtsma hat sich bei der Verbreiterung des Eigenkapitals der Anfang August in Hamburg gegründeten Kommanditgesellschaft Hamburg-Atlantic Linie GmbH und Co. mit 4 Mill. DM beteiligt. Hierdurch wurde das Stammkapital der neuen Hamburger Passagierschiffreederei auf 10 Mill. DM erhöht. An dem Reedereikapital ist nunmehr über die Hamburg-Atlantic Linie der Päsident der Home Lines, Vernicos-Eugenides, mit 60 v. H. und Philip F. Reemtsma mit 40 v. H. beteiligt. Wie ausdrücklich aus dem Hause Reemtsma betont wird, hat Reemtsma nicht die Absicht, wieder Reeder zu werden. Er sei vielmehr von Hamburger Seite um die Beteiligung gebeten worden, um die Finanzierung der „Hanseatic“ zu sichern. Seinen ursprünglichen Besitz an den Hapag-Aktien hatte er bereits vor geraumer Zeit an den Reeder Schuchmann abgegeben.

Die zur Allianz-Gruppe gehörende Frankfurter Versicherungs-AG, Frankfurt a. M., konnte 1957 ihr Geschäftsvolumen weiter vergrößern. Die gesamte Prämieneinnahme im Rahmen der Betriebsgemeinschaft mit der Allianz Versicherungs-AG betrug 1957 rund 187 Mill. DM. Davon ging die Hälfte für Rechnung der „Frankfurter“, deren Bruttoprämie mit 93,5 Mill. DM das Ergebnis des Vorjahres um 10,7 v. H. übertraf. Am Zuwachs waren insbesondere die Sparten Feuer und Transport beteiligt! in der Kraftverkehrsversicherung lag die Prämienmehreinnahme etwas unter der durchschnittlichen Zuwachsquote, so daß der Anteil dieser Branche am Gesamtgeschäft leicht zurückging. Bis zum Jahresende stieg die Zahl der laufenden Versicherungen auf 2,84 Millionen. Die 1955 begonnene Stärkung der Garantiemittel konnte fortgesetzt werden. Insgesamt wurden 1957 den freien Rücklagen 0,37 Mill. DM zugeführt. Aus 437 800 DM Reingewinn werden 9 v. H. Dividende auf das volleingezahlte Grundkapital ausgeschüttet. Im Jahre 1958 hat die Prämieneinnahme bei bislang normalem Schadenverlauf weiter befriedigend zugenommen.