Die neue Steuerreform 1958 – Die Erleichterungen ab September

Von Manfred Mielke

Das von allen Steuerzahlern seit langem vergeblich ersehnte Ziel, daß eine Steuerreform fühlbare Erleichterungen bringen möchte, ist nun doch zum Teil erreicht. Das neue Gesetz zur Änderung steuerlicher Vorschriften auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und Ertrag und des Verfahrensrechts (so lautet die amtliche Bezeichnung) bringt beachtliche Verbesserungen, so daß der Begriff „Reform“ dafür angebracht erscheint. Allerdings darf sich niemand große Steuergewinne versprechen. Von Einzelfällen abgesehen, sind die steuerlichen Vorteile für den einzelnen Steuerpflichtigen jedoch angemessen. Der Staat hat erhebliche Steuereinbußen auf sich genommen, um diese weitgehende Reform des Steuerwesens zu ermöglichen. Dabei war es offenbar nicht zu vermeiden, daß gewisse Gruppen von Steuerpflichtigen, vor allem Ledige, eine geringe Mehrbelastung hinnehmen müssen. Die Steuererhöhung beträgt in den mittleren Einkommensstufen von etwa 10 000 bis 40 000 DM für Unverheiratete jedoch nur rund einhalb Prozent.

So hat zum Beispiel ein Lediger mit 25 000 DM Jahreseinkommen nur 128 DM mehr an Steuern zu zahlen. Demgegenüber ist die Steuererspamis für kinderlose Ehepaare erheblich. Sie beträgt Dei 25 000 DM Jahreseinkommen beispielsweise fünf Prozent mit genau 1221 DM Steuergewinn, und zwar bei der Zusammenveranlagung der Ehegatten. Durch die starke Erhöhung der Kinderfreibeträge wird der steuerliche Nutzen für Ehepaare mit Kindern noch wesentlich deutlicher. So bleibt zum Beispiel ein Ehepaar mit fünf minderjährigen Kindern bis zu 12 630 DM Jahreseinkommen völlig steuerfrei. Aus diesen wenigen Zahlen ist leicht zu ersehen, daß schon 1958 bemerkenswerte Steuereinsparungen für die meisten Steuerpflichtigen möglich sind. Das Gesetz gilt nämlich rückwirkend vom 1. Januar 1958 an, soweit es Steuererleichterungen bringt, und erst ab 1. September 1958, soweit es steuerliche Mehrbelastungen nach sich zieht.

Keine Steuerklassen mehr

Die wichtigste Neuerung ist die Abschaffung der bisherigen drei Steuerklassen für Ledige, kinderlos Verheiratete und Ehepaare mit Kindern. An Stelle der bis jetzt üblichen Steuerklassen I, II und III ist ein einheitlicher Steuertarif für sämtliche Steuerpflichtigen getreten. Ohne Rücksicht auf Familienstand oder Alter des Steuerzahlers besteht eine allgemeine Steuertabelle, die das zu versteuernde Einkommen angibt. Mit diesem Begriff „zu versteuerndes Einkommen“ wird der Betrag bezeichnet, der sich nach Abzug der Sonderausgaben und sämtlicher Tariffreibeträge von den Einkünften ergibt. Erst dann ist die Steuer auf diese verkleinerte Summe aus der Tabelle abzulesen.

Betragen also beispielsweise die Einkünfte eines Steuerpflichtigen 15 000 DM und die absetzbaren Sonderausgaben und Tariffreibeträge zusammen 5000 DM, dann sind 10 000 DM der zu versteuernde Einkommensbetrag. In die Einkommensteuertabelle ist ein Grundfreibetrag für jedermann in Höhe von 1680 DM eingearbeitet. Dazu kommt ein sogenannter Abrundungsbetrag von 30 DM, um den die einzelnen Steuerstufen jeweils steigen. Daher beginnt die Einkommensteuertabelle erst mit 1710 DM.