„Ich erhebe keinen Anspruch auf Weisheit, aber ich habe keine Lust, meinen Geist in einen Zustand des Nichtdenkens zu versetzen und Schlagworte zu wiederholen, ganz egal, ob es sich um kommunistische oder antikommunistische Schlagworte handelt, die mich beide gleichermaßen irritieren, einfach, weil es sich dabei um einen Stillstand des Geistes handelt, um Worte, die die Stelle des Gedankens eingenommen haben.“ Nehru

Matthäus 7, 3

In einem anspruchsvollen, dreispaltigen Artikel „zur Diskussion über die Grenzen der Meinungsfreiheit“ in der Wochenzeitung Rheinischer Merkur beklagt der Verfasser (durchaus mit Recht!) die „Meinungsmache“, die heute „immer weniger durch ... vom Autor namentlich verantwortete Stellungnahmen... geschieht“. Der Artikel ist weder mit einem Namen gezeichnet noch signiert.

Goethe ohne Übertreibungen

In einer Börsenblatt-Anzeige für Erich Kubys Rosemarie-(Nitribitt)-Roman werden von den Verantwortlichen des Henry Goverts Verlages die bitteren Vorwürfe Valentins an seine Schwester Gretchen („wenn dich erst ein Dutzend hat, so hat dich auch die ganze Stadt“) folgendermaßen abgewandelt: „wenn sie erst mal jeder hat, so hat sie gleich die ganze Stadt.“ Die Logik ist zwingend.

Leichter Goethepreis

Der Ostberliner Universitätsprofessor Walter Friedrich und der Varietédirektor Gottfried Hermann erhielten anläßlich der 209. Wiederkehr von Goethes Geburtstag den vom Ostberliner Magistrat gestifteten Goethepreis. Der Varietédirektor erhielt die Auszeichnung laut Bericht der sowjetzonalen Nachrichtenagentur ADN für seine erfolgreichen Bemühungen, „den völkerverbindenden Gedanken des Friedens auch in der leichten Muse zum Ausdruck zu bringen“.