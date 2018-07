Inhalt Seite 1 — Zu spät zum Sack bekehrt Seite 2 Auf einer Seite lesen

Kinder lieben Märchen. Ich liebe Sackkleider – seit vorgestern, als ich, nun sie schon wieder aus der Mode sind, endlich eines im Theater sah.

Märchen und Sackkleider haben manches gemeinsam. In Märchen werden Prinzessinnen in Hexen, Frösche und anderes Getier verwandelt. Sackkleider verwandeln gazellenschlanke Schönheitsköniginnen in Textilröhren. Aber was macht das!

Prinzessinnen im Märchen werden erlöst – durch einen Kuß oder ähnliche zauberhafte Geschehnisse. Prinzessinnen in Sackkleidern warten vielleicht auch auf ihre Erlösung.

In der Theaterpause stand eine Prinzessin im Foyer. Ein Märchengesicht mit zarten Pastellfarben (made in Leverkusen). Unter dem Gesicht, gleich beim Hals, begann die Textilröhre. Sie endete erst in der Gegend der Knie; darunter schimmerten die Beine, blaßbraun und wohlgeformt.

Glaubt nicht, daß die Männer das Märchengesicht ansahen – oder die elegante Statik der Stehwerkzeuge! Sie starrten auf das Sackkleid.

War es mathematisches Interesse an der Zylinderform – immerhin leben wir im Jahrhundert der Technik und des Fortschritts? War es mitleidendes Interesse für die Schatztruhe des Prinzen, der die Märchenprinzessin beschützte – Männer denken ungern an Rechnungen? Oder sollte wirklich echtes modisches Interesse die Männerblicke lenken – vielleicht waren Vertreter der Fachgruppe Damenoberbekleidung anwesend?

Ich begann mich selbst zu beobachten, um so mit psychoanalytischer Methode den Motiven meiner Geschlechtskollegen auf die Spur zu kommen.