Neben dem bewährten und bekannten Personenwagen 180 D, der auch weiterhin produziert wird, wurde der Öffentlichkeit jetzt von der Daimler-Benz AG ein zusätzliches und sehr lebendiges Dieselmodell, der Mercedes-Benz 190 D, präsentiert. Dieser neue Wagen setzt die vor 22 Jahren begonnene Entwicklungsreihe der M.B.Diesel-Pkw fort und gestattet, nun auch auf dem Diesel-Sektor zwischen dem 180 D und dem 190 D zu wählen.

Der neue 1,9-Liter-Motor mit obenliegender Nockenwelle und dem bewährten Vorkammer-Brenn-Verfahren erreicht ein max. Drehmoment von 11 mkg (DIN) und eine Höchstleistung von 50 PS (DIN). Die Motor-Höchstdrehzahl von 4000 U/min ermöglicht eine höhere Geschwindigkeit in den einzelnen Gängen, so z. B. 84 km/h im dritten Gang. Leistung, Drehmoment und Höchstdrehzahl ergeben äußerst gute Beschleunigungswerte und erleichtern das überholen. Die Höchst- und Dauergeschwindigkeit beträgt 120 km/h.

Rein äußerlich weist die Karosserie des neuen Fahrzeuges die gleichen Merkmale auf wie der 190 mit Benzinmotor. Auch die Innenausstattung ist vollkommen gleich, jedoch besitzt der 190 D außer dem Lenkschloß noch einen Glühanlaßschalter. Dieser ist nicht wie bisher als Drehschalter, sondern als Zug-Druck-Schalter ausgebildet. Zur serienmäßigen Ausstattung gehören jetzt Ausstell-Drehfenster für völlig zugfreie Entlüftung, eine vorbildliche Heizungs- und Lüftungsanlage mit Entfroster- und Heizgebläse, ein abblendbarer Rückspiegel, gepolsterte Sonnenblenden, Armlehnen an allen vier Türen, Lichthupe, sowie Rückfahrscheinwerfer und die auf rechts oder links schaltbaren Parkleuchten.

Der neue 190 D läßt sich mit Durchschalten in 32 Sekunden von 0 auf 100 km/h und im direkten Gang in 42 Sekunden von 20 auf 100 km/h beschleunigen. Bei einer durchschnittlichen Überlandfahrt ergibt sich ein Fahrverbrauch von 5,7 bis 8 Liter Dieselkraftstoff per 100 km, der praktisch dem bekannten niedrigen Verbrauch des 180 D entspricht.

Der große Kofferraum nimmt auch ein sehr umfangreiches Reisegepäck bequem auf. Wie alle Mercedes-Benz-Personenwagen besitzt auch der neue 190 D ein in allen Gängen zwangssynchronisiertes Viergang-Getriebe und die aus den Rennerfahrungen übernommene Eingelenk-Pendelachse. W. F.