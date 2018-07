C. W., Freital

Sieben Hausfrauen-Brigaden wurden soeben als erste „Maßnahme“ gegen die Abwanderung von weiblichen Arbeitskräften aus den volkseigenen Betrieben in Freital gebildet. Da die Arbeiterinnen gegenwärtig von der SED zu immer höheren Arbeitsleistungen gezwungen werden, sind sie oft nicht mehr in der Lage, ihre Hauswirtschaft in Ordnung zu halten. Viele von ihnen quittierten deshalb kurzerhand den Dienst im Betrieb.

Um dem abzuhelfen, werden nun die „Hausfrauen-Brigaden“ eingesetzt. Sie rekrutieren sich aus nicht mehr arbeitsfähigen älteren Frauen, besonders aus Rentnerinnen, und sollen allerlei Arbeiten in den Haushalten der „werktätigen“ jüngeren Frauen übernehmen.

Organisiert werden diese Hausfrauen-Brigaden von der Ortsleitung der Nationalen Front des demokratischen Deutschlands, jenem Verband, der beim „Aufbau des Sozialismus“ viel Kleinarbeit von der SED zugeschrieben bekommen hat. Die Tätigkeit in den Brigaden ist unentgeltlich. Geleitet werden sie von weiblichen Brigadiers, denen Auszeichnungen und vaterländische Orden versprochen werden, wenn sie ihre Brigade gut führen.

Neben der Ausbeutung von Schülern bei der wöchentlichen Kinderarbeit in den Betrieben steht nun die Ausbeutung der nicht mehr arbeitsfähigen Rentnerinnen, die für den utopischen „Sieg des Sozialismus“ kostenlos Strümpfe stopfen müssen.