Folgt den Butterschlachten und den Brotfehden an der westdeutschen Grenze zum holländischen Nachbarland nun ein Bierkrieg? Fast scheint es so, denn nach den verschnupften Einzelhändlern und Bäckern blasen nun auch die Bierbrauer Alarm. Sie protestieren gegen ein „Bier-Dumping“ der holländischen Konkurrenz, Der Deutsche Brauerbund erklärt, daß niederländische Brauereiunternehmen in ständig steigenden Mengen Bier über die Grenze zu Nettopreisen liefern, die unter dem holländischen Bierpreis liegen und das deutsche Bier ausbooten. So liefere z. B. eine Rotterdamer Brauerei zu einem Preis, der um 12 Gulden je Hektoliter niedriger sei, als im eigenen Lande.

Bislang reagieren die Holländer mit Gleichmut auf alle Angriffe und liefern weiter. Sie vertreten die Auffassung, daß ihr preiswerter Export kein Dumping, sondern echter Konkurrenzkampf sei und nicht gegen die Übereinkommen des GATT verstoße, Und sie verweisen darauf, daß die Niederlande von 1949 bis 1956 der größte Bierexporteur der Welt wären, die Bundesrepublik ihnen diesen Platz streitig machte und ihrerseits keineswegs mimosenhaft sei, wenn es gelte, günstig zu exportieren.

Die ständigen Grenzplänkeleien, sei es um Butter, Brot oder Bier, sind kein Silberstreifen am Europa-Himmel. Die Beteiligten sollten schon jetzt mehr Einsicht und Weitsicht zeigen. Über kurz oder lang kommt der Bruder von jenseits der Grenze doch zum Zuge, wenn die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft Wirklichkeit weisen sollte und er dann besser und billiger liefern kann. Die Holländer winken bereits heute werbewirksam über die Grenze. In grenznahen Orten bringen sie für die deutschen Kunden Zeitungs-Sonderausgaben mit den besten Zugverbindungen und guten Einkaufsquellen und ähnliches mehr heraus. Sehr geschäftstüchtig, doch schließlich ihr gutes Recht.

Der Verbraucher fühlt sich ohnehin als der Dumme, wenn Interessentenvertretungen Sturm laufen, Experten gleiche Ausgangschancen abwägen und über seinen Kopf hinweg gemeinsame Abspra-, eben debattiert werden. Der künftige Europabürger und -verbraucher stellt sich bereits jetzt manchmal die bange Frage: „Wie sollen denn einmal die Politik der großräumigeren Freizügigkeit und die Balanceakte zwischen den Wünschen der Verbraucher (reichlich und billig – und sei es aus Importen) und jenen der Erzeuger und Lieferanten (knapp und darum teurer, aber „aus eigenem“) auf dem kommenden Parkett Gemeinsamer Markt halbwegs elegant über die Bühne gehen, wenn schon die ersten Gehversuche irgendwo bei irgendwem aus irgendwelchen Gründen auf einen irgendwie gearteten Protest stoßen? B. R.-E.