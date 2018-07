Die Krise um Formosa wird sich zunächst nicht weiter zuspitzen. Das war die Meinung der Börse zu Beginn dieser Woche und darauf wurden die weiteren Dispositionen festgelegt. Die Spekulation, die einen Kurseinbruch im Zusammenhang mit der Formosa-Krise für möglich gehalten hatte, gab ihre Zurückhaltung auf und kehrte an die Aktienmärkte zurück, wobei die neue Aktivität in erster Linie den Montan-Papieren zugute kam. Bei ihnen wären die Steigerungen noch größer gewesen, wenn nicht die Bankenseite durch die Bereitstellung von Material gebremst hätte. Das konnte sie sehr gut, denn in den vergangenen Monaten mußten die kurspflegenden Kreditinstitute beträchtliche Beträge aufnehmen, die jetzt mit Gewinn an den Markt zurückgegeben werden.

In den übrigen Werten ist die „Manövriermasse“ so gut wie ausverkauft. Das gilt natürlich besonders bei den sogenannten „Freiaktienanwärtern“, deren Kurse in diesem Jahr besonders scharf angezogen haben. Teilweise ist hier der Optimismus sicherlich übertrieben worden Das gilt um so mehr, als keineswegs feststeht, daß das Gesetz über die Ausgabe von Gratisaktien aus versteuerten Rücklagen noch in diesem Jahr verabschiedet werden wird. Es ist gekoppelt mit Vorschriften über eine erhöhte Publizität, gegen die von vielen Seiten (Unternehmen und Verbände) Sturm gelaufen wird. Der Faktor „Gratisaktien“ dürfte in nächster Zeit auf die Börsentendenz keinen wesentlichen Einfluß mehr haben. Zu erwarten sind höchstens Gewinnmitnahmen in den in Frage, kommenden Papieren.

Bei Gewinnmitnahmen stellt sich sofort. die Frage: Wohin mit dem Erlös? Noch nimm: der Montanmarkt große Beträge auf. Aber was geschieht, wenn man die Kurse der schwerindustriellen Werte eines Tages für marktgerecht hält? Das Ausweichen auf den Rentenmarkt ist gegenwärtig schwierig, weil einfach nicht genügend Emissionen aufgelegt werden. So komm: es, daß die wenigen herauskommenden Anleihen stets mehrfach überzeichnet werden. Unter diesen Umständen besteht kein Zweifel, daß die 5,5prozentige Wandelanleihe der Anglo American Corp. of South Africa über 50 Mill. DM (wir berichten darüber auf dieser Seite) reibungslos vom Markt aufgenommen wird. Schon heute liegen Anmeldungen vor, die den Anleihebetrag überschreiten.

An der Anlagefreudigkeit haben der Monatsultimo und auch der große Steuertermin am 10. September nichts ändern können, der immerhin rd. 5Mrd.DM gebunden hat. Hinzu kommen die Zahlungen auf die Steuerbescheide für 1956, die nach und nach fällig werden. Der Geldmarkt – er hat sich etwas versteift – hat die Anforderungen des Fiskus ohne weiteres aufgefangen, so daß die Zinssenkungstendenzen nicht unterbrochen wurden. Die 5,5 prozentigen tarifbesteuerten Pfandbriefe werden bereits zu Pari gehandelt. Damit ist der Übergang zum 5prozentigen Pfandbrief-Typ in Sicht. Niemand darf natürlich erwarten, daß die Bankenkundschaft sich dieser Anlagemöglichkeit bereitwillig annehmen wird, aber es gibt eine Reihe von Großanlegern, die einfach gezwungen sind, an den Markt zu gehen, weil es gegenwärtig kaum eine bessere Verwendungsmöglichkeit für größere Beträge auf dem Kapitalmarkt gibt. Zumal dann, wenn die Institutionen gehalten sind, „mündelsichere“ Papiere zu erwerben.

Der niedrigere Zins – und das ist die andere Seite des Problems – hat die Baukonjunktur nicht unwesentlich belebt. Von der Bauwirtschaft gehen fühlbare Auftriebskräfte für die Gesamtwirtschaft aus. Diese Entwicklung spiegelt sich auch in den Kursen der Bau- und Baustoffaktien wider, wo insbesondere Lenz-Bau in letzter Zeit sehr fest lagen. Man hält das Ende der dividendenlosen Zeit auch für die Stammaktionäre für gekommen. Die Kurse der Zementproduzenten haben ebenfalls beträchtlich angezogen. Um so betrübter hat man in Börsenkreisen den Dividendenrückgang bei der Ruberoidwerke AG, Hamburg, (Hersteller von Baustoffspezialitäten) vermerkt. Das Unternehmen hat damit seinen Aktionären eine weitere Enttäuschung bereitet.

Kurt Wendt