Soll man Lanz-Aktien kaufen?

Aufgrund einer Wirtschaftsnachrichf über die Lanz AG habe ich bei meiner Bank versucht, Aktien dieser Gesellschaft zu kaufen. Dort wurde mir aber davon abgeraten, da es sich um eine vorwiegend amerikanische Gesellschaft handele, die keinerlei Auskünfte oder Bilanz bekannt gäbe. Der Erwerb sei mit einem großen Unsicherheitsfaktor verbunden. Weiterhin war ich erstaunt, daß trotz der günstigen Wirtschaftsnachrichten der Kurs um 82 v. H. schwankt. Können Sie mir hierüber eine kurze Antwort zukommen lassen?

Dr. W. M., Minden

Antwort: Die Aktien der Heinrich Lanz AG, Mannheim, werden an den deutschen Börsen amtlich gehandelt. Das setzt die Erfüllung bestimmten Publizitätsvorschriften voraus, wozu auch die Veröffentlichung von Bilanzen gehört. Es stimmt also nicht, daß die Gesellschaft keinerlei Bilanzen bekannt gibt. Von einer Publizitätsfeindlichkeit haben wir bislang nichts feststellen können.

Es ist dagegen richtig, wenn Ihre Bank sagt, daß sich das Lanz-Kapital vorwiegend in amerikanischen Händen befindet. Vor gar nicht langer Zeit hat die Landwirtschaft-Maschinenfabrik John Deere and Company in Moline (Illinois) die Majorität übernommen. Der Großaktionär dürfte heute über rund 80 v. H. des 36 Millionen DM betragenden Grundkapitals verfügen. Die restlichen 20 v. H. sind breit gestreut. Seinen Einfluß auf die Geschäftsführung hat der Großaktionär sehr stark geltend gemacht. Mit dem neu eingesetzten Vorstand wird auch eine völlig neue Geschäftspolitik betrieben, die allerdings Erfolge erst in späteren Jahren zeitigen kann. In 1957 ist ein Verlust von 6,4 Mill. DM entstanden, der den Gesamtverlust auf 9,61 Mill. DM erhöht. Ein solches Defizit muß natürlich den Börsenkurs beeinflussen.

Jetzt hat die Lanz AG zum 26. September eine außerordentliche Hauptversammlung einberufen, die über eine Kapitalerhöhung um 14 auf 50 Mill. DM beschließen soll. Der amerikanische Großaktionär wird diese neuen Aktien allein übernehmen, und zwar gegen Einbringung einer Darlehensforderung (die Gesellschaft schuldet ihm 15,3 Mill. DM nach dem Stand vom 31. 12. 1957). Mit der Kapitalerhöhung soll eine Kapitalzusammenlegung vermieden werden, sagt die Gesellschaft.

Die vorgesehene Kapitalaufstockung wird den Einfluß des Großaktionärs natürlich weiter stärken und den Kapitalanteil der freien Aktionäre, zurückschrauben. Sie zeigt aber auch, daß das amerikanische Kapital bereit ist, sich in der Bundesrepublik zu engagieren und sich eine günstige Ausgangsbasis für den Gemeinsamen Markt zu schaffen.