Frühmorgens um halb sechs meldet sich der Vorreiter. Er reitet auf einem jener unaussprechlichen zweirädrigen Motorfortbewegungsvorrichtungen, deren Generalhersteller oder Herstellungsgeneralfeldmarschall unlängst für seine Verdienste, die Straßen in akustische Höllen verwandelt und dabei sehr gut verdient zu haben, mit dem großen Bundesverdienstkreuz belohnt worden ist.

Unser Vorreiter, der die Kakophonien des Tages mit einem Trompetensolo einleitet, das sich gewaschen hat, hat das Amt des Aufweckens aller Straßenzüge, durch die er sich bewegt, um halb sechs frühmorgens übernommen. Er tut es ehrenamtlich und wird nicht eigens dafür bezahlt; er ist ein Liebhaber und Virtuose in der Kunst des vorzeitigen, aber radikalen Weckens. Er selber schläft nicht mehr, weil er aus irgendeinem beruflichen Grunde nicht kann; also sollen auch die anderen nicht mehr schlafen. Sie fahren aus den Betten empor wie von der Tarantel gestochen und lauschen ihm, der sich von fern ankündigt, mit bitterem Haß. Er nähert sich langsam, aber ohrenbetäubend, und er entfernt sich im Schneckentempo, umheult von ungeheuren Schallwellen und umgeben von den Verwünschungen derer, denen die letzten anderthalb Schlafstunden in der Frühe bitter nötig waren – auch von den meinen.

Ich beginne den dämmernden Tag mit der Vision einer Maschinengewehrgarbe, mit der ich den Vorreiter niedermähe. Es ist keine christliche und auch keine gesunde, denn es ist eine giftige Vorstellung, und ich verbringe den Rest der zerschlagenen Bettruhe damit, sie teils auszubauen, teils niederzuringen, in buntem Wechsel.

Dieser Vorreiter ist eine ständige Einrichtung, und auf ihn ist vollkommener Verlaß. Nur den Sonntag läßt er aus. Gewiß darf man abnehmen, daß die Tagesarbeit des Vorreiters in seinem Büro, seiner Fabrik oder auf seinem Bauplatz alle die geopferten Nerven der zu früh Geweckten in unserem Stadtteil voll aufwiegt. Dies ist der Unbeirrbarkeit und Unbefangenheit, mit der er vorreitet und lärmt, unschwer anzumerken.

Ein Draht, quer über die Straße gespannt, würde ihn zu Fall bringen, und vielleicht für immer – das ist eine süße Vorstellung. Man könnte ihn knapp vorher, noch bei Dunkelheit, von einem-Laternenpfahl zum anderen spannen und gleich nach getaner Arbeit wieder abmontieren. Es wäre dies nichts als ein Akt der Gerechtigkeit; jedoch ist der Staat nicht immer für Gerechtigkeit, und man bekäme mit den Behörden Scherereien.

Nach und nach wacht man, durch die Macht der Gewohnheit, schon um die Minute des Vorreiters van selbst auf und überlegt, ob man nicht aufstehen und aus der Not eine Tugend machen solle. Vielleicht läßt sich der gesamte Tagesablauf umstoßen und nach dem Vorreiter einrichten. Doch der Tagesablauf ist kein Werk der Willkür gewesen, unumstößliche Faktoren haben an seiner Struktur mitgewirkt und nun soll des Vorreiters wegen. alles geändert werden? Ist er der Herr der Welt? Ja, der Herr der Straßen, sogar ganzer Stadtteile, durch die er sich in der Frühe hindurchlärmt, ist er tatsächlich.

Eines Tages tue ich ihm irgend etwas Schlimmes an, das seinem Dasein ein jähes, wohltätiges Ende setzt; und diese Zeilen sind eigens geschrieben, um mir in der darauf folgenden Gerichtsverhandlung als Plädoyer zu dienen, wenn die Behörden, blind und stur wie sie einmal sind, mir etwa Scherereien bereiten. Martin Beheim-Schwarzbach