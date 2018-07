Auf der steten Suche nach Neuem hat die amerikanische Puppenindustrie etwas Besonderes gefunden: die Teenager-Puppe. Sie ist aber nicht etwa ein Spielzeug für Teenager, sondern soll einen Teenager darstellen, jedoch nicht ganz nach dem Bild, das man sich im allgemeinen von den Mädchen zwischen zehn und zwanzig macht. Die „Teenager-Doll“ ist eine richtige kleine Dame, mit gebändigter Frisur, Löchern in den winzigen Ohrläppchen für kostbaren Schmuck und rotlackierten Finger- und Zehennägeln.

Noch gibt es natürlich auch die herkömmlichen Puppenkinder, die nach amerikanischer Art gut ausgerüstet sind: Sie können richtig aus der Flasche trinken, machen Windeln naß, weinen Tränchen und wollen das feuchte Naschen geputzt haben. Das Zubehör fängt an bei der Geburtsanzeige und dem Erkennungsarmband, und ist bei den Zellstoffwindeln, der unzerbrechlichen Flasche, Miniaturlockenwicklern, Schultasche, Regenschirm und der winzigen Gummiwärmflasche gegen Bauchweh noch lange nicht zu Ende.

Die Teenager-Puppe, die junge Dame, ist ihnen allen aber weit überlegen in der Vielfalt ihrer Ausstattung. Darauf beruht ihr außerordentlicher Erfolg. Alles an ihr ist überraschend. Als Unterwäsche trägt sie auf dem hübsch entwickelten kleinen Körper Büsten- und Hüfthalter aus Nylonspitze, dazu einen gestreiften, faltenreichen Petticoat aus Spitze oder Tüll. Zierliche Sandaletten mit hohen Absätzen: selbstverständlich kann man die Schuhe in verschiedenen Farben haben, auch in Gold oder Silber für den Abend, dazu Nylonstrümpfe mit angewebtem Gummiband. Es fehlt auch nicht an den reizendsten Kopfbedeckungen aus zartem Strohgeflecht, lila, gelb, rot; es fehlt nicht die Toilettenausstattung in Luxusausführung mit juwelenbesetztem Handspiegel, Kamm und Bürste, Eau de Cologne, Parfümzerstäuber, Frisierumhang. Wohlgeordnet in zierlichen Schatullen funkeln Schmuckstücke, Ohrringe, Armbänder, Halsketten, liegt ein Sortiment an Broschen und Ansteckblumen. Die modische Sonnenbrille in Schmetterlingsform ist ebenfalls unentbehrlich für die echte Puppendame.

Die Kleider aber stechen alles andere aus. An zierlichen Garderobenständern hängen auf Bügeln das schwarze Nylonneglige, besetzt mit rosa Spitze, duftige Sommersachen, eine Fülle der farbenprächtigen, seidenen Nachmittagskleider nach letztem Schnitt. Wie schwer muß es für die kleine Puppenbesitzerin sein, ihre Wahl zu treffen zwischen dem eleganten, abendlichen Hausanzug aus langer, schwarzer Hose, weißer Spitzenbluse mit Diamantknopf und roter Seidenschärpe und dem ausgeschnittenen, rotsamtenen Abendkleid, das mit weißem Pelzcape getragen wird. Auch ein Brautkleid kann man für die Puppe „von der Stange“ kaufen, dazu Kopfputz und Schleier, Brautstrauß und lange Handschuhe. Seit dem Besuch der britischen Königin im letzten Jahr gibt es die brokatene, steife Abendrobe mit himmelblauem Ordensband über der Brust, mitgeliefert wird ein Diadem für das wohlfrisierte Köpfchen und ein Paar besonders dekorativer Perlenohrgehänge.

Die normale Größe dieser Wunderpuppen beträgt knapp dreißig, seltener vierzig Zentimeter. Dem amerikanischen hohen Lebensstandard entspricht es, daß die Puppe sich sogar einen Pelzmantel erlauben kann. Die imitierten Nerzmäntel sehen etwas billig aus, darum muß es ein echter sein, schmeichelnd, toll vornehm, Traum jeder Dame von Welt. Und, bitte – was wäre in Amerika unmöglich? – es gibt ihn, er existiert tatsächlich: der handgearbeitete Mantel aus saphirblauem Wildnerz für die elegante Teenager-Puppe; er kostet – rund eintausend Mark!

Rosemarie Gruschke