Nach den Eindeutschungen seines Tagebuches Il mestiere di vivere („Das Handwerk des Lebens“) und seines Romans La luna e i falò („Junger Mond“) erschien nun in Deutschland, acht Jahre nach seinem Tode, ein drittes Werk von Cesare Pavese, dem aus Piemont stammenden Dichter, Kritiker und Übersetzer. Der Anspruch, den der neue Band an das Einfühlungsvermögen und die Bildung seiner Leser stellt, ist nicht gering. Doch weit schwerer als die Mühe der Entzifferung wiegt die Bekanntschaft mit einer kaum je ganz ausschöpfbaren Dichtung; schwerer wiegt auch die Gewißheit, daß hier der Glaube „an das, was jeder Mensch erlitten und erhofft hat“, eine uns fast verlorengegangene Aussageform wieder erstehen läßt und legitimiert – den Mythos.

Cesare Pavese: „Gespräche mit Leuko“, aus dem Italienischen von Catharina Gelpke, Einleitung von Alessandro Pellegrini; Claassen Verlag, Hamburg; 238 S., 13,80 DM.

Ein knappes Vorwort – „Wir wären, wenn möglich, gerne ohne soviel Mythologie ausgekommen ...“ – und ein dialogisch verschlüsselter Epilog umschließen sechsundzwanzig Zwiegespräche. Sie fußen auf der Theogonie des Hesiod und werden geführt zwischen Sterblichen und Unsterblichen, zwischen Titanen, Olympiern, Halbgöttern und Halbgöttinnen. Ständig wechseln die Partner; nur Herakles, Ödipus und Leukothea treten zweimal auf. Leukothea sie rettet bei Homer Odysseus aus der Meeresflut – erscheint nur im Titel des Bandes mit verkürztem Namen. Wer sich auskennt, identifiziert sie mit einer der zahlreichen Töchter des Nereus, mit Halia. Doch bedarf man zum Verständnis dieser Nereus-Tochter weder der Kenntnis des Hesiod noch der Mythologie eines Kerényi; um so weniger, als die Einführung von Pelligrini zu Hilfe kommt.

Cesare Pavese ging hier bis zur letzten Folgerung der Erwägung nach, ob für den Menschen das Leben nicht einzig dadurch Wert gewönne, daß „die Seele auf eine andere Wirklichkeit gerichtet ist, über die Welt hinaus“.

Der Schritt „über die Welt hinaus“, der Tod ist das Motiv der „Dialoghi“. Der Sehnsucht der Unsterblichen, mit den Sterblichen in Verbindung zu treten, entspricht für den Mythiker Pavese das Wagnis der Sterblichen, die „Götter zu töten, um sie von neuem erstehen zu sehen“. Daß Pavese mit zweiundvierzig Jahren sich selbst den Tod gab, geschah im tiefsten Grunde in der Erfahrung des eigenen, des persönlichen Mythos. Man muß an die Archetypen der Seele bei C. G. Jung denken, um zu erfühlen und zu erfassen, in welchem Maße, welcher Unmittelbarkeit Hades und Olymp, die mythischen Instanzen von Unglück und Glück einem solchen Dichter zu Lebensrealitäten geworden, sind. Die letzten Worte, die Pavese schrieb, die Abschiedsworte an seine Freunde, hat er in ein Exemplar seiner „Dialoghi“ geschrieben, das in seinem Sterbezimmer lag.

Sind in dem Tagebuch, von den Aufzeichnungen des Jahres 1945 an, Entstehung und Intention der „Gespräche mit Leuko“ bei Pavese selbst nachzulesen, so enträtseln umgekehrt die „Dialoghi“ jene Rechenschaft über das bis zur Neige geübte, bis zur Erschöpfung getriebene „Handwerk des Lebens“. Hansgeorg Maier