Jetzt gibt es auch in Deutschland eine algerische Mission. Letzte Woche hat sie sich – embryonale Botschaft eines freien Algeriens, für das sie kämpft – in einer Hamburger Pressekonferenz vorgestellt; sie will in den nächsten Wochen auch in anderen deutschen Großstädten ihre FLN-Visitenkarte (auf der vorläufig noch die Adresse Tunesische Botschaft, Bonn vermerkt ist) abgeben.