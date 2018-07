Von Walter Abendroth

Immer einmal wieder wird irgendeine Kunstgattung totgesagt. Richard Wagner behauptete, nach Beethoven könne niemand mehr Symphonien schreiben. Als die Jugendmusikbewegung aufkam und die Reaktion auf die Spätromantik einsetzte, hieß es, die Epoche der Oper sei vorbei. In der bildenden Kunst galt lange die architekturverbundene Malerei als erledigt. So einleuchtend auch ihre stets aus der Analyse des Zeitgeistes gewonnenen Begründungen sein und so sehr gewisse einzelne Symptome für diese aktuellen Kunstparolen sprechen mochten, so wenig Bestätigung fanden sie durch die Wirklichkeit. Die theoretisch begrabenen künstlerischen Ausdrucksformen lebten unbekümmert weiter.

Nun gab eine Münchner Uraufführung den Anlaß, zu fragen, ob in unserem „Massenzeitalter“ die Volksoper „noch möglich“ sei. Daß. das anstoßgebende Werk eine „Volksoper“ ist, wurde allgemein unterstellt. Was indessen unter diesem Begriff verstanden werden soll, blieb ungeklärt. Offenbar kann nur gemeint sein: eine Art von Oper, die zu ihrem Verständnis keiner intellektuellen Anstrengungen bedarf, die keine geistigen oder technischen Probleme stellt, keine kunstideologischen Rätsel aufgibt, in Stoff und Handlung dem normalen Fassungsvermögen zugänglich ist und deren Musik dem normalen Ohre „eingeht“.

In der Tat sehen so die Werke aus, die auch von der Musikgeschichtsschreibung gelegentlich als „Volksopern“ bezeichnet werden. Musterbeispiele dafür sind die Opern von Lortzing, Humperdincks Märchenoper „Hänsel und Gretel“, Pfitzners Weihnachtsoper „Das Christelflein“, vielleicht auch das eine oder andere Stück von Wolf-Ferrari. Auch Webers „Freischütz“, eventuell sogar den „Oberon“ kann man dazu rechnen. Mozart in diesem Zusammenhang zu denken, verbieten vor allem stilistische Eigenschaften, deren höfischer Ursprung und geistige Rangordnung dem, was wir heute unter „Volk“ vergehen, allzu fern liegen.

Das Gebiet ist, wie man sieht, nicht sehr groß. Und wirklich trat die eigentliche „Volksoper“ von jeher um so seltener in Erscheinung, als die Kunstgattung „Oper“ überhaupt ihrem Wesen und ihren meistens wohltemperierten Ansprüchen zufolge die „Masse“ angezogen hat.

Was demnach als Sondergebiet „Volksoper“ aus der Gesamtgattung „Oper“ auszuklammern wäre, das findet sein Modell vielleicht am ehesten im klassisch-biedermeierlichen „Singspiel“. Und da berührt es sich engstens mit der Welt des Wiener Volkstheaters und dessen musikseliger Spezialität: der Zauberposse.