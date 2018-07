Nach Schopenhauer vermag ein Mensch um so mehr Lärm zu ertragen, je geringer seine Intelligenz ist. Was hätte der Philosoph gesagt, wenn er es noch erlebt hätte, daß die Mehrzahl der Menschen sich nicht nur gewöhnt hat, unvorstellbare Quantitäten von Lärm zu ertragen, sondern daß sie bereits den Lärm verlangt, ihn sucht, pflegt, ihn vermißt, wenn er nicht da ist?

Für Leute, die gelegentlich in die unglückliche Lage kommen, aus der Lärmzone der Wohnungen, Gasthäuser, Straßen und Plätze auf Stunden oder gar Tage verbannt zu sein, erfand die wohltätige Technik das Kofferradio. Wer es mit sich führt, hat nichts mehr zu fürchten. Es kann ihm nicht mehr zustoßen, daß er vielleicht unversehens der Qual ausgesetzt wäre, ohne jedes Geräusch dazustehen.

Das wunderbare Gerät kann jedoch auch dazu dienen, vorhandenen Lärm zu steigern, zu komplizieren, zu synkopisieren und variieren. Etwa auf einem Cafehaustisch auf dem Trottoir einer verkehrsreichen Straße unauffällig postiert, vermag es die überraschendsten Lärmeffekte hervorzubringen. Einen zusätzlichen Reiz bildet dabei die gehobene Lautstärke der Unterhaltung zwecks Überströmung des Verkehrslärms plus Kofferradio. Ähnlich ist die Wirkung in der Eisenbahn. Hier besonders kann man es erleben, daß amusische Mitreisende behaupten, das Gequäke und Gegreine nicht aushalten zu können. Ihre wütenden Proteste und ihr altväterliches Geschimpfe bilden einen weiteren Lärmkontrapunkt, dessen nervenkitzelnde Wirkung noch durch das sadistische Vergnügen an ihrer faktischen Ohnmacht potenziert wird – denn es gibt kein Gesetz, keine Polizeiverordnung gegen moderne Lebensart.

Was das Kofferradio ganz speziell anbelangt, so habe ich beobachtet, daß die Lärmproduktion nicht seine einzige Bestimmung ist. Vielmehr hat es auch, vielleicht sogar überwiegend, eine kultische Bedeutung. Der Besitzer nämlich – fast immer ein ziemlich junger homo faber – ist unausgesetzt damit beschäftigt, an ihm herumzudrehen und zu basteln, vor allem aber die gesamte Umwelt zur Aufmerksamkeit auf das lärmende Ding zu zwingen. Was der Koffer ihm zum besten geben möchte, daran scheint der Besitzer erst in zweiter Linie interessiert. Es kommt ihm vor allem darauf an, sich selbst daran zu berauschen, daß es so etwas gibt, wie schön es funktioniert und daß er, der junge und schon so kapitalkräftige homo faber es besitzt! Dieser infantile Kult des Wunderautomaten und das Werben um ein gleiches Erstaunen der Mitwelt ist es, was offensichtlich weithin den Reiz der Sache ausmacht. Als ob der Lärm es nötig hätte, mehr als er selbst sein zu wollen... Horcher