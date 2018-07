Inhalt Seite 1 — Labung am Quell der Reiselust Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Wolfgang. Altendorf

Als man mich zum Verkehrsdirektor des doch einigermaßen schön gelegenen Städtchens P. ernannte, beschloß ich mit dem Dilettantismus, der sich hierzulande auf dem Gebiete des Fremdenverkehrs breitgemacht hatte, gründlich aufzuräumen. Ich ahnte jedoch nichts von den vielfältigen Widerständen, die sich meinen wahrhaft epochemachenden Planungen entgegenstellen sollten. Heute weiß ich, daß mein kühnes Vorhaben zum Wohle unserer Gemeinde scheitern mußte. Die Engstirnigkeit unserer kleinbürgerlichen Gesellschaft ist nachgerade sprichwörtlich. Man löst sich nur ungern vom Althergebrachten und zeigt eine erschreckende Scheu vor dem Revolutionären. Ich habe mein Amt in der letzten, stürmisch verlaufenen Stadtratssitzung zur Verfügung gestellt. Dies soll mich jedoch nicht hindern, der Öffentlichkeit das Ergebnis meiner Überlegungen zur Förderung des Fremdenverkehrs zugänglich zu machen. Es ging mir hier nicht allein um das Wohl einer vom Wirtschaftswunder einigermaßen vernachlässigten Gemeinde, deren mäßiges Steueraufkommen einer Labung am Quell der Reiselust benötigte, es ging und geht mir auch heute noch vielmehr um den arbeitenden Menschen, dessen Erholung für die friedliche Begegnung der Völker untereinander, den Weltfrieden also, so ungemein wichtig ist.

P. ist ein kleines Städtchen mit etwa 8000 Einwohnern. Es liegt abseits der Bundesstraßen und lebt vorwiegend von der Landwirtschaft. Als ich den Posten des Verkehrsdirektors übernahm, besaß P. drei recht und schlecht geführte Gasthäuser. Daran hat sich leider auch bis heute absolut nichts geändert.

Selbstverständlich wußte ich sofort, was die vordringliche Arbeit sei. P. brauchte einen Dichter, weniger um seinen Ruf für die Zukunft zu sichern, als vielmehr zur Abfassung der Werbeprospekte. Hier bedurfte es eines Mannes mit großer Phantasie und geringer Beobachtungsgabe, denn in der Tat gibt es in P. nichts Wesentliches zu beobachten. Ich benachrichtigte die Fachzeitschrift des Schriftstellerverbandes und erhielt neuntausenddreihundertachtundsiebzig Zuschriften. Dabei erfuhr ich zu meiner Überraschung, daß, was mir bis dahin völlig unbekannt geblieben war, auch in unseren Mauern, in P. also, ein Dichter lebte. Meine Erfahrung lehrt demgemäß, daß in dieser Hinsicht kein Verkehrsdirektor in die Ferne zu schweifen braucht. Herr Knieriem verfaßte sogleich ein Loblied auf seine Heimatgemeinde, fügte sein Bild bei und die Liste seiner vielen, bisher leider noch nicht veröffentlichten Werke. Der Tenor seines Prospektentwurfes war auf Urwüchsigkeit abgestellt. Es blieb ihm nichts anderes übrig, denn außer Urwüchsigkeit gab und gibt es nichts in P., was das Interesse eines Erholungsbedürftigen erregen könnte. Ich erfuhr bei dieser Gelegenheit, daß in P. ein „fleißges Völkchen“ lebte, das „emsig seinem Tagewerk nachgeht“ und „eifrig seine Kraft aus der Ruhe und Beschaulichkeit seines Daseins schöpft“. – „Nur hier“, so hieß es weiter, „kann der durch die Hast der Zeit zerrüttete Mensch wirkliche Erholung finden, genießt er doch den Zauber einer unverfälschten Ursprünglichkeit, die, Gott sei’s geklagt, so selten in unserer hochgezüchteten Zivilisation zu finden ist.“ Ich fand das äußerst geschickt abgefaßt, denn wer von uns fühlt sich nicht durch die Hast der Zeit zerrüttet?

Es möge jedoch niemand glauben, daß ich mich als Verkehrsdirektor mit diesem Notbefehl der Urwüchsigkeit zufriedengegeben hätte. Es erschien mir im Gegenteil vordringlich, sie so schnell wie möglich abzuschaffen. Ich arbeitete Tag und Nacht, um den Stadtvätern von P. alsbald ein umfassendes Programm, betrifft P. als Kur- und Badestadt, vorlegen zu können.

Auf dem Nußberg, einer Anhöhe, die sich an der Peripherie der Stadt um 78 Meter über den Meeresspiegel erhebt und die durch drei Nußbäume charakterisiert ist, sollte, um Herrn Knieriems Verdienste in Gegenwart und Zukunft zu würdigen, die „Dichterklause“ entstehen, ein Ausflugslokal unter der Leitung des Dichters, der nicht ungeschickt seine Werke zu interpretieren verstand und zu allem Überfluß vorzüglich die Posaune blies. Es ist selbstverständlich, daß neben der Anlage einer schattigen Zufahrtsstraße mit Parkmöglichkeiten auch ein Sessellift vorgesehen war. Als Kurarzt war der über P. hinaus bekannte praktische Arzt Dr. Morgenschwandt vorgesehen, der sogleich mit seinem langgehegten Wunsch nach einem den neuesten therapeutischen Gesichtspunkten entsprechenden Kneippbad herausrückte.

Ein Schwimmbad erschien mir unerläßlich. Es brachte mich, nach eingehender Geländebesichtigung, auf den Gedanken eines Stausees, der ohne sonderliche Mühe im Tal des nahen Wiesenbaches hätte angelegt werden können. Dieses wichtige Projekt, für das sich auch schon die Energiewirtschaft zu interessieren begann, scheiterte am Einspruch der dreizehn Bauern, an ihrer Spitze der Müller, die sich von ihren Besitztümern im Einzugsgebiet des Sees in unverständlich hartnäckiger Weise nicht zu trennen vermochten. Dabei hätten gerade ihre Höfe als „Versunkenes Dorf“ unter dem Wasserspiegel den spärlichen Sagenschatz unserer Gegend im Interesse des Fremdenverkehrs merklich bereichert. Ich betrachte noch heute das Stauseeprojekt als das Schlüsselproblem überhaupt! Herr Knieriem, der Dichter, hatte für ihn schon die eindrucksvollsten Formulierungen gefunden unter der zugkräftigen Überschrift „Der Lido am Märchensee von P.“ Sein „blütenweißer Sandstrand mit dem Tiefblau des klaren Wassers, den schmücken Segelschiffen auf den sonnenüberglänzten Fluten, lädt an heißen Sommertagen zu erfrischendem Verweilen ein“. Fräulein Suzanne Lüdlich, deren vielversprechendes „z“ in ihrem Vornamen ihre hier sprichwörtlich gewordene Schönheit noch glaubhafter macht, hatte sich bereit erklärt, ihre Reize im Badeanzug für den Prospekt zur Verfügung zu stellen. Auch hatte ich bereits mit dem Fuhrunternehmer Schüttler die Bootsvermietung (darunter Motorboote für den Wasserskisport) und mit dem Kolonialwarenhändler Sorgenschwer (der im vergangenen Krieg bei der U-Bootwaffe diente) die Möglichkeiten für Sporttaucher im See (Besuch des verwunschenen Dorfes) besprochen. Selbstverständlich sollten an den Ufern Privatsanatorien, an weniger exklusiven Stellen auch solche sozialer Natur, entstehen. Kaffeefahrten auf Ausflugsschiffen hätten das Gesamtbild harmonisch abgerundet.