Unter den Unternehmen, die in den letzten Jahren versuchen, durch Belegschaftsaktien den Besitz von Wertpapieren und damit auch von Miteigentum an den Produktionsmitteln zu popularisieren, nimmt die Eternit AG, Berlin-Hamburg, eine Sonderstellung ein. Als sie im vorigen Jahr für diesen Zweck 1,75 Mill. DM Namensaktien zu je 100 DM bereitstellte, die in Raten von 25 DM innerhalb eines Jahres erworben werden können, wurde das Zeichnungsrecht außer der eigenen Belegschaft auch den Vertragshändlern und sonstigen mit der Gesellschaft geschäftlich verbundenen Personen eingeräumt. Wie aus einer Mitte d. J. abgeschlossenen Zwischenbilanz hervorgeht, sind von dem bis zum Jahresende 1962 befristeten Angebot bereits 1,399 Mill. DM gezeichnet und 760 000 DM eingezahlt worden. Der Rest dürfte bis Ende d. J., also vier Jahre vor Ablauf der Frist, untergebracht sein.

Insoweit erscheint das Ergebnis auf den ersten Blick recht günstig. Allerdings entfällt nur etwa ein Viertel des bisher gezeichneten Betrages auf die Eternit-Belegschaft. Erst in letzter Zeit haben besonders Arbeiter ein stärkeres Interesse durch Zeichnung „ihrer“ Aktien bekundet. Gewiß mögen, zumal bei der Berliner Belegschaft, dabei objektive Gründe, wie etwa die Tatsache mitsprechen, daß Familien mit nur einem Verdiener oft noch von der Hand in den Mund leben und ihre geringen Ersparnisse nicht langfristig anlegen wollen. Interesse und Anlagemöglichkeiten sind jedoch, wie Unterhaltungen mit Arbeitern gezeigt haben, weit größer, als der wirkliche Erwerb erkennen läßt. In vielen Köpfen spukt noch die Klassenkampfparole: „Wir wollen nicht Aktien, sondern höhere Löhne!“

Ob die Kolporteure dieser Propaganda sich darüber klar sind, daß Miteigentum keineswegs höhere Löhne ausschließt, bleibe dahingestellt. Entscheidend scheint nach allen Erfahrungen die Überlegung eifriger Funktionäre zu sein, ein vom bloßen Lohnempfänger zum Miteigentümer avancierter Arbeiter könnte auch gegenüber manchen Gewerkschaftsparolen allzu kritisch sein. Daß ehemalige Funktionäre solche Parolen nicht mehr verfechten, sobald sie in der Wirtschaft an verantwortlicher Stelle stehen, hat schon mancher Arbeitsdirektor in der Montanindustrie vorgeführt. Da ist es zur Rettung des eigenen Felles zuweilen zweckmäßiger, höchstens dem geschenkten, nicht aber dem erworbenen Miteigentum das Wort zu reden. gns.