Die Nordwestdeutsche Kraftwerke AG, Hamburg, begibt zur teilweisen Finanzierung der infolge des zunehmenden Strombedarfs notwendigen Erweiterung ihrer Anlagen, insbesondere für den Bau des ersten Teiles eines neuen Großkraftwerkes am linken Elbufer bei Stader Sand, und für einen Konsolidierungszweck eine 6prozentige Anleihe im Betrage von 35 Mill. DM.

Die Zinsen dieser Anleihe unterliegen der normalen (tariflichen) Einkommenbesteuerung bei den einzelnen Anlegern. Die Anleihe hat eine Laufzeit von 25 Jahren und wird nach fünf tilgungsfreien Jahren in 20 Jahren durch jährliche Auslosung getilgt. Die Deckungsstockfähigkeit dieser Anleihe ist beantragt. Es wäre wünschenswert, wenn diese Anleihe mit 25jähriger Endlaufzeit bald für deckungsstockfähig erklärt werden würde, da diese Ausstattung den Interessen der Versorgungsunternehmen und der Versicherungen gleichermaßen Rechnung tragen würde. Die Anleihe wurde zum Kurse von 100 v. H. zum Verkauf gestellt und war sofort überzeichnet.

Die Transatlantische Versicherungs-AG, Hamburg, hat jetzt ihre Bilanz für 1957 vorgelegt und ist damit mit der Veröffentlichung ihrer Bilanzen auf dem Laufenden. Dank des guten Geschäftsergebnisses kommen für die Berichtszeit 10 v. H. Dividende und 1 v. H. Bonus auf das zu 80 v. H. eingezahlte Grundkapital zur Ausschüttung. Festzustellen ist, daß das Geschäft in 1957 im Vergleich zum Vorjahr – wenn auch nur gering – an Volumen zugenommen hat. Die Ausdehnung hält allerdings nicht mehr Schritt mit dem Wachstum des Volkseinkommens. Das erklärt die Verwaltung einmal mit dem gedrückten Prämienspiegel in der Transportversicherung, worüber die Versicherung seit Jahren klagt, und zum anderen mit der zurückhaltenden Ausweitung des Neugeschäfts und der Reinigung der Bestände in der direkten Kraftverkehrsversicherung.

Die Iduna-Germania Allgemeine Versicherungs-AG, Hamburg, deren Aktienkapital sich zu 96,15 v. H. im Besitz der Vereinigte Lebensversicherungsanstalt a. G. für Handwerk, Handel und Gewerbe, befindet, zahlt für 1955 und 1956 erstmals nach dem Kriege eine Dividende von je 8 v. H. Die Gesellschaft hatte nach ihrer Sitzverlegung von Berlin nach Hamburg zunächst einen schweren Start. Inzwischen ist sie – wie die Abschlüsse für 1955 und 1956 beweisen – in die Gewinnzone geraten. Die Bilanzen zeigen, wenn auch ihre Zahlen nur noch „historischen“ Wert haben, daß die Gesellschaft beachtliche Fortschritte erzielt hat. Für 1958 wird eine Prämieneinnahme von 56 Mill. DM erwartet.