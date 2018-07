Von Franz Schonauer

Das Ansehen, das die Werke der Weltliteratur heute noch genießen, beruht auf einer längst traditionell gewordenen Übereinkunft, die kaum noch nachgeprüft wird. Es ist schicklich, solche Bücher zu loben; weniger selbstverständlich ist, daß sie gelesen werden.

Die Zahl der neuen Klassikerausgaben, der billigen und weniger billigen Reihen, in denen Weltliteratur gegenwärtig angeboten wird, zeugt denn auch vor allem für das gesellschaftliche Ansehen, dessen sich die Weltliteratur bei uns erfreut. Vomit nichts gegen diese Reihen gesagt sein soll...

Eine angemessene Lösung hat – so scheint mir – der Eugen Diederichs Verlag mit seiner Taschenausgabe gefunden. Die bisher erschienenen Bücher, jedes flexibel in Seidenleinen gebunden, sind für das Auge ein erfreulicher Anblick. Das schlanke, angenehme Format, die intensive Farbigkeit der Einbände, beides reizt zum In-die-Hand-Nehmen, Aufschlagen. Blättern und – bei der sauberen Typographie – auch zum Lesen. Läßt nun der solcherart Verführte sich auf eine intensivere Lektüre ein, wird er erstaunliche Entdeckungen machen. So zum Beispiel:

I Ging: „Das Buch der Wandlungen.“ Aus dem Chinesischen von Richard Wilhelm. 664 S., 24,– DM.

Was es mit diesem Buch für eine Bewandtnis hat, kann nicht klarer als mit den Worten des berühmten Sinologen Richard Wilhelm gesagt werden: „Fast alles, was in den über 3000 Jahre alten chinesischen Geschichten an großen und wichtigen Gedanken gedacht wurde, ist teils angeregt durch dieses Buch, teils hat es rückwirkend auf die Er klärung des Buches Einfluß ausgeübt, so daß man ruhig sagen kann, daß im I Ging die reifste Weisheit von Jahrtausenden verarbeitet ist.“

Daneben die anderen, nicht minder berühmten Wege in die chinesische Geisteslandschaft: –