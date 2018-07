Von Charlotte Neumann

Die Welt hätte mehr von uns, und wir hätten mehr von der Welt, wenn wir uns nicht gegenseitig soviel übelnähmen. Dieser unglückliche Hang verbindet sogar Gegner, die hinter jedem Ausspruch eine Beleidigung wittern, ohne zu begreifen, daß sie damit das Weltübel nur vermehren. Viele Leute gleichen einer Schulklasse, in der sie mit verkniffenen Gesichtern unermüdlich konjugieren: „Ich nehme übel, du nimmst übel..., wir nehmen übel...“

Wenn eine Sekretärin sich im Ton vergreift, nimmt der Chef übel; wenn in der Zeitung etwas steht, was ihm nicht paßt, nimmt der Leser übel; und wenn das Essen versalzen ist, nimmt die ganze Familie übel. Wenn sich der Ehemann mit der Nachbarin über den Gartenzaun weg unterhält, nimmt die Ehefrau übel. Und von der Politik wollen wir gar nicht erst reden... Kurz: wenn das so weitergeht, wird sich das allgemeine Übelnehmen zu einer Kreislaufstörung der gesamten Menschheit auswachsen.

Warum nehmen wir aber so leicht übel? Irgend etwas Unwichtiges kann die Leute erschüttern, weil sie in sich selber unsicher sind und weil ihre verletzliche Oberfläche jede unangenehme Berührung spürt und empfindlich darauf reagiert. Anstatt von innen her Widerstand zu leisten und alles rein Äußerliche abzuwehren, öffnen sie sich in rascher Wut, um sich sogleich verstimmt zu verschließen. Sobald etwas nicht nach ihrem eigenen Geschmack ist, wird ihr Lebensappetit verdorben, und sie selber werden ungenießbar.

Ich meine, wir sollten etwas Wirksames dagegen tun, damit am Ende nicht eine Epidemie ausbricht, die uns so verdirbt, daß wir in allen Menschen nur noch Bazillenträger unseres Unwillens sehen. Wir müssen den immerfort deklamierten Satz „Wir nehmen übel“ gegen ein besseres Leitmotiv auswechseln. Sobald die Übelnehmen nämlich merken, daß ihnen niemand mehr etwas übelnimmt, wird es ihnen langweilig, das mürrische Gesellschaftsspiel allein weiterzuspielen.

Wie wäre es, wenn wir es einmal mit dem Gegenteil versuchten? Was immer Verwandte, Freunde oder fremde Leute also sagen, andeuten oder tun: wir nehmen ihnen nicht das Geringste übel. Wir panzern uns vielmehr mit der fröhlichen Lebensregel, daß Ärger nicht nur den Teint verdirbt, sondern auch dem Seelenleben schadet, und daß wir uns und anderen weniger zur Last fallen, wenn wir uns nicht zu Aufregungen verleiten lassen, deren Ursachen – nüchtern betrachtet – ihren Aufwand nicht rechtfertigen. Den wirklichen Kümmernissen können wir nicht entrinnen. Wenn wir aber lernen, Unwichtiges nebensächlich zu behandeln, bewahren wir uns Kraft für das Wichtige.