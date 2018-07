Inhalt Seite 1 — Zug der Schatten Seite 2 Auf einer Seite lesen

Lord Vansittarts nachgelassene Memoiren

Mein Leben ist die Geschichte eines Fehlschlags, aber auch meine Zeit war ein Fehlschlag. Ich kann mich nicht erinnern, daß jemals bei einer wichtigen Frage mein Rat befolgt worden wäre – auch nicht, als die Ereignisse meine Befürchtungen bestätigt hatten.“ Diese bitteren, aber nicht verbitterten Worte stehen im Epilog der unlängst erschienenen Memoiren:

Robert Vansittart: „The Mist Procession“; Verlag Hutchinson, London; 568 S., 35 s.

Lord Vansittart war Ständiger Unterstaatssekretär im britischen Außenministerium, also der höchste Beamte in der englischen Außenpolitik. Er ist voriges Jahr gestorben, seine Selbstbiographie blieb Fragment – Stückwerk auch sie. In die Zeitgeschichte ist er unter der wahren, aber billigen Spitzmarke „Deutschenhasser“ eingegangen – billig, weil das Wort einer verspäteten Desinfizierung bedarf.

Seine Freunde haben ihn nicht weniger falsch gesehen als seine Feinde. Auf seiner Laufbahn lag das Kainszeichen des Intellektuellen, der Fluch des Geistes, sich unbeliebt zu machen. Einer fixen Idee verschrieben, die noch dazu richtig war, geriet er über die Blindheit der Maßgebenden mehr und mehr in Verzweiflung, bis Rechthaben und Rechthaberei nicht mehr auseinanderzukennen waren und der Ruf in der Wüste wie hysterisches Kreischen klang.

Wie kam es, daß ein Mann in solcher Stellung, welterfahren, wohlbeschlagen und wortbegabt, nicht den geringsten Einfluß auf sein Ressort ausübte, geschweige denn das Unheil abwenden konnte? Er machte sich unsympathisch, selbst seinen Gönnern; er schien aus den falschen Gründen recht zu haben und das Richtige falsch zu vertreten; dieser gewiegte Diplomat war völlig undiplomatisch in der Verfolgung seiner fixen Idee. Den Lenkern der Politik und der Öffentlichkeit in England war er unbequem, niemand hatte ein Ohr für unerquickliche Prognosen und noch weniger Lust zu ruhestörenden Demarchen. Denn, wie er geistreich sagte, „die Engländer fügen sich gern ins Vermeidliche“.

Er galt als Schwarzseher und Fanatiker, als brutal und stur. Er war ein Schöngeist, ein verfeinerter Ästhet, der Freund Hofmannsthals und Schnitzlers, ein Dichter und Träumer. Selbst der Titel seiner Memoiren entstammt einem Traum. Dieser verhinderte Realpolitiker ist vor allem ein blendender Stilist, er war es immer zu sehr, und es hat ihm beruflich geschadet. „Ich habe dem Kabinett begreiflich gemacht, daß Sie ein Schriftsteller sind“, sagte sein Ressortminister über einen Bericht. Man kann sich vorstellen, was mit dem Bericht geschah.