Von Günter Blöcker

Der überraschende Erfolg, den Suhrkamp vor Jahresfrist mit Ippolito Nievos „Pisana“ errang, hat den Verlag augenscheinlich ermutigt, mit einer weiteren Spätentdeckung, diesmal aus dem iberischen Raum, hervorzutreten:

Ramón Pérez de Ayala: „Belarmino und Apolonio“, Roman; Suhrkamp Verlag, Frankfurt; 281 S., 14,80 DM.

Jetzt brauchte der Entdecker nur knapp vier Jahrzehnte, nicht gleich ein volles Jahrhundert zurückzugreifen. Ayala lebt heute als nahezu Achtzigjähriger in Madrid, sein Roman „Belarmino y Apolonio“ erschien 1920 und wurde bald darauf – wie vieles Neue und Große in der europäischen Literatur – von Ernst Robert Curtius bemerkt.

Ayalas Roman steht außerhalb der Zeit. Er schöpft seine Figuren und seine Handlung aus der Stetigkeit spanischen Wesens. Belarmino und Apolonio, die feindlichen Schuster, stehen – über die Jahrhunderte hinweg – brüderlich neben Don Quijote und Sancho Pansa. Die spanische Freude am sonderbaren Einzelwesen hat hier wie dort lebendige Denkmäler geschaffen, die über ihren Ursprung hinaus ins Allgemeine ragen.

Erster Schauplatz des Buches ist – sonderbar und bezeichnend zugleich – die spanische Pension, einer jener Sammelpunkte wunderlicher Einzelginger, die dem Blick des kritischen Fabulierers so etwas wie eine abgekürzte menschliche Zoologie darbieten. Für Ayala ist die Pension das Leben, der Schnittpunkt unendlicher Dramen, die sich am Mittagstisch entsiegeln.

„Hier, in den höhlenartigen Schlupfwinkeln der Pension, sprudeln die Quellen der Erkenntnis“, läßt er den Pensionsphilosophen Don Amarante de Fraile gleich zu Beginn ausrufen. Man brauche sie nur aufzusuchen, wie man in einen gut versehenen Laden tritt, um reich mit Stoff versorgt davonzugehen. Alles, was der Erzähler noch zu tun hat, ist, den Stoff zuzuschneiden und mit den Farben und Mustern seines Geistes zu versehen.