Mit der Aufstockung des Aktienkapitals um 17 auf 50 Mill. DM, der eine außerordentliche Hauptversammlung jetzt zustimmte, wurde das Grundkapital der Bayerischen Vereinsbank, München, seit der Währungsreform zum drittenmal (insgesamt um 31,37 Mill. DM) erhöht. In der gleichen Zeit wurden 25 Mill. DM Rücklagen gebildet. Die ab 1. Juli 1958 gewinnberechtigten jungen Aktien (1957 waren 12 v. H. Dividende gezahlt worden) sollen den Aktionären im Verhältnis 2 : 1 zu 120 v. H. angeboten werden. Über die Verwendung der zur Verfügung der Verwaltung verbleibenden 0,5 Mill. DM ist noch nichts beschlossen.

Die Kapitalerhöhung soll, wie Vorstandsmitglied Dr. Biber in der HV mitteilte, das Eigenkapital in ein angemessenes Verhältnis zu dem sich rasch ausweitenden Geschäftsvolumen setzen. Bisher habe die Bank bei der Bildung vor Eigenkapital das Schwergewicht auf die Anreicherung der Rücklagen gelegt. Das soll auch in Zukunft nicht vernachlässigt werden. Seit der letzten Kapitalerhöhung stieg die Bilanzsumme in den Jahren 1956 und 1957 um 466 Mill. DM. Auch in den ersten sieben Monaten des laufenden Jahres hielt das Wachstum, wenn auch etwas gedämpft, mit einem Zuwachs von über 100 Mill. DM an. Nun beträgt die Bilanzsumme über 2 Mrd. DM. Dr. Biber unterstrich, daß die Vereinsbank-Aktie sich als eine gute Kapitalanlage erwiesen hat. Wer im Januar 1955 BV-Aktien zum damaligen Kurs erwarb, das Bezugsrecht bei der Kapitalerhöhung 1955 ausgeübt hat und jetzt von dem neuen Bezugsrecht Gebrauch macht, kann nach der Durchführung der Kapitalerhöhung einen Vermögenszuwachs von etwa 80 v. H. feststellen, wenn man den zukünftigen Börsenkurs der BV-Aktie mit etwa 270 v. H. ansetzt. Über die künftige Dividende ist eine präzise Prognose noch nicht möglich. Man rechnet jedoch im laufenden Jahr mit einem Geschäftsergebnis, das eine angemessene Ausschüttung und eine Anreicherung der offenen und stillen Reserven ermöglicht.

Vor einer Überschätzung der neuen Körperschaftsteuer-Regelung warnte Dr. Biber. Eine Bank dürfe die Reservenpolitik nicht deswegen vernachlässigen, weil der Steuergesetzgeber die Ausschüttung der Erträgnisse begünstige. Der Zinssenkungsprozeß (die Bank hat nun die Ausgabe von 20 Mill. DM fünfprozentiger Pfandbriefe beantragt) sei zwar für die kreditnehmende Wirtschaft erfreulich, sein Rekordtempo jedoch auch etwas bedenklich. Es fehle nicht an Stimmen, die weder die anomale Geldfülle der Wirtschaft noch den Aufstau des Investitionsbedarfes als eine Dauererscheinung betrachten. Auch dürfte der durch Geldreserven gespeiste Kapitalmarkt noch nicht vor ernsten Rückschlägen gefeit sein.

In den ersten sieben Monaten des laufenden Jahres sind bei der Bankabteilung Kundeneinlagen und Spargelder weiter gestiegen, aber Einlagen der Kreditinstitute stärker abgebaut worden. Bei den Spareinlagen ist der Zuwachs größer als im Vorjahr. Im Kreditgeschäft mache sich eine Verlagerung vom Wechselten Bar-Kreditgeschäft bemerkbar. Die Wertpapieranlagen hat man erhöht – vor allem durch festverzinsliche Titel –, da man im nächsten Jahr mit größeren Einlösungen rechnet. In der Hypothekenabteilung nahm das Aktivgeschäft bis 31. Juli um 58 auf 773 Mill. DM zu, das Passivgeschäft um 71 auf 803 Mill. DM. Die Zurückhaltung der Kreditnehmer, die auf eine weitere Zinssenkung hoffen, hat zu einer Beschränkung der Ausgabe von Schuldverschreibungen geführt. Die Zinssenkung und erhöhte Personalkosten beeinträchtigten die Erträgnisse, doch hofft nan, dies durch eine Ausweitung des Geschäftsvolumens und durch eine entsprechende Anlagepolitik auszugleichen.

t. r.