Von Thilo Koch

Berlin, im September

Höchste Zeit, daß wir Männer wieder im Schoßfrack und hohen Hut flanieren; Paris hat beschlossen, die letzten 150 Jahre als geschichtlichen Irrtum anzusehen, und uns mitsamt Kühlschrank, Auto, Düsenflugzeug, Atomreaktor ins „Empire“, also in die Jahre 1800–1820, zurückzuversetzen. Die Berliner „Nachmusterung“ für die Wintermode 1958/59 bestätigte den modistischen „Trapez“-Akt der großen Sommer-„Durchreise“: Kaum hatten „Sack“ und kurzer Rock (gegen Dior) gesiegt, kam schon die neue Modifizierung, eben die nun strikt hinaufgeschobene Taille, der Empirismus des 20. Jahrhunderts.

Sie könne doch nun endlich wieder so viel essen, wie sie wolle, meint manche Dame, die rasch ihr schnell veraltetes klassisches Kostüm in die Mottenkiste packen möchte. Gut. Aber ob ihrer „befreiten Linie“ die übermäßigen Kalorien bekommen? Und ob Madame nicht gerade in den neuen locker-lockenden Gewändern recht plump wirken mag?

Ich weiß, daß es ganz vergeblich ist, gegen den französischen Imperialismus zu votieren – in der Mode. Manches pariserische Experiment dieser Tage scheint mir jedoch wider die Natur und contra coeur der Demokratie wie des Geschmacks zu gehen ... Ob sie vielleicht die Frauen gar nicht recht mögen, die Fürsten der Haute Couture, daß sie sie mit manchem ihrer neuen Entwürfe ganz zweifellos lächerlich machen?

Gewiß, in Berlin sah man reduzierte, gemäßigte Anpassungen. Für den Käufer muß man ja immer das Wasser des Normalverbrauchers in den Wein der neuen Ideen gießen. „Tragbare“ Jackenkleider also, durchaus und mollig bequeme Mäntel. Die Taille manchmal noch in der Nähe der anatomischen Mitte und nur durch einen breiteren Gürtel nach oben tendiert. Das festliche Kleid in weich fließendem Gewebe kann anmutig wirken, trotz der abrupten Kürze und dem weiten Fall von der Raffung gleich unterm Busen bis hinunter zum Knie. Aber freilich, Mannequinmaße sind nötig, damit kein unfreiwillig komischer Effekt entsteht.

Nein, die Mode wird zur Zeit in eine hektische Überfeinerungssucht hineingetrieben. Diese Schuhe sind gegen den Fuß erfunden; sie schreien nach einer Privat-Rikscha für jede Frau. Diese rigorosen Veränderungen innerhalb einer Saison kann keine Volkswirtschaft verkraften; außerdem sind die Tendenzen gegen jedes Mittelmaß gerichtet, und manche Frau mit Durchschnittsfigur wird zur lächerlichen Karikatur, wenn sie diese Mannequinierung der Mode nachstilisieren will.