Als die Internationale Bauausstellung Berlin im Jahre 1957 die Lust am Bauen mächtig anregte, entstand auch auf dem Ausstellungsgelände am Funkturm eine neue Messehalle: über 7 500 Quadratmeter Fläche wurden die eleganten Betonrippen einer Riesenhalle gewölbt, die rund fünfeinhalb Millionen Mark kostete und die größte Spannbetonhalle in Europa ist.

Sie erhielt die Numerierung „XII“ und wurde auf den Namen Berlin getauft. Im Sprachgebrauch der Ausstellungsverwaltung wird sie heute diskret als „Mehrzweckhalle“ bezeichnet, im vorigen Jahr dagegen wurde sie als „Schwermaschinenhalle“ gebaut, gerichtet und eingeweiht. Als besondere Attribute ihres speziellen Ausstellungszweckes bekam sie nicht nur meterdicke Betonfundamente, sondern auch einen eigenen Gleisanschluß, der die Maschinen der Schwerindustrie direkt in die Halle befördern kann.

Auf der Berliner Industrieausstellung im vorigen September waren auch tatsächlich Schwermaschinen in der frisch eingeweihten Halle zu sehen. In diesem Jahre aber stellt die Möbelindustrie in Halle XII aus. Zierliche Hocker, Tische und Frisiertoiletten stehen auf den meterdicken Betonfundamenten, während die Schwerindustrie ihre Erzeugnisse in jenen Hallen zeigt, in denen sie seit Jahren ausgestellt hat. Die Kunden, so erklären die Firmen, suchen ihre Branche stets am selben Platz. Auch heißt es, die Schwermaschinenhalle werde von der Schwerindustrie darum nicht benutzt, weil man an Stelle des Betons lieber eine reine Stahlkonstruktion gesehen hätte.

Was auch immer der Grund für diese Funktionsänderung sein mag: Sicher ist, daß die Möbelindustrie – die sich über den Raumzuwachs sehr freut – weder Betonfundament noch eigenen Gleisanschluß gebraucht hätte und daß fünfeinhalb Millionen Mark also ziemlich sinnlos investiert worden sind.