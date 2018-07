Wenn schon mehr Publizität bei den Aktiengesellschaften – warum dann nicht generell?

Gegen die Vorwegnahme eines Teils der längst geplanten und eigentlich schon überfälligen Aktienrechtsreform durch Verschärfung der Publizitätsanforderungen für sämtliche Aktiengesellschaften, wie das in dem Gesetzentwurf über die Kapitalaufstockung („Ausgabe von Gratisaktien“) geplant ist, machen sich erhebliche Widerstände geltend. Wahrscheinlich wird die Bundestagsmajorität dieser „aus der Wirtschaft“ kommenden Kritik an einer allzu perfektionistischen Regelung mit einem Kompromiß Rechnung tragen, das eine verschärfte Publizitätspflicht durch Offenlegung der Bruttoertragsrechnung – analog der in den USA geltenden Regelung – nur für jene Gesellschaften vorsieht, deren Aktien an den Börsen gehandelt werden. Das, zugleich mit der Auflage, vollständige Konzernbilanzen zu veröffentlichen, dürfte vorerst auch wohl genügen; alle weiteren Verbesserungen im Aktienrecht könnten sehr wohl vertagt werden, bis über die „große“ Reform entschieden wird. – Im folgenden veröffentlichen wir einen recht interessanten ergänzenden Vorschlag zur erweiterten Publizitätspflicht, bei dem, analog zu der für die Aktiengesellschaften vorgesehenen Regelung, die Offenlegung der Bilanzen aller Unternehmen gefordert wird (soweit sie handelsgerichtlich eingetragen sind). Der Verfasser, eine der maßgebenden Unternehmerpersönlichkeiten des Ruhrgebiets, macht kein Hehl daraus, daß er die im Gesetzentwurf für alle Aktiengesellschaften (aber eben nur für Aktiengesellschaften) vorgesehenen Bestimmungen nicht für glücklich hält; sollten sie entgegen den mannigfachen Widerständen dennoch gesetzliche Gültigkeit erlangen, so wären sie seiner Meinung nach nicht auf diese eine Gruppe von Kapitalgesellschaften zu beschränken, sondern generell anzuwenden. Der Vorschlag, den wir aus Raumgründen leider nur gekürzt wiedergeben können, erfordert Beachtung.

Sie veröffentlichen in Ihrer Nr. 33 eine Abhandlung von Curt Ed. Fischer: „Wo mit fremdem Geld gewirtschaftet wird...“, in der sich der Verfasser mit der Verschärfung der Publikationspflicht für die Aktiengesellschaft im Rahmen der zur Debatte stehenden Kleinen Aktienrechtsreform befaßt, insbesondere mit der Ausgestaltung des § 132. Der Autor gehört zum Kreise derjenigen, die eine Erweiterung der Publikationspflicht, zumal für die Gewinn- und Verlustrechnung der Aktiengesellschaft, fordern.

Bei unvoreingenommener Würdigung des Tenors dieser Abhandlung gewinnt man den Eindruck, als ob die Fordernden von der anderen Seite, nämlich den Aktiengesellschaften, die Offenlegung gewisser Angaben verlangten, die ihnen in mehr oder weniger böswilliger Absicht verheimlicht würden, obwohl die andere Seite einen gerechten Anspruch auf das Geforderte habe. Diese Haltung der „Fordernden“ hat insofern eine gewisse Ähnlichkeit mit Vorgängen auf einem anderen Gebiet, dem der sozialen Beziehungen nämlich, wo, entgegen allen natürlichen Lebensgesetzen, der Schwache vorgibt, einen Anspruch auf Hilfe an den Starken zu haben, obwohl es statt eines solchen naturrechtlichen Anspruchs des Schwachen auf Nächstenliebe nur einen religiös-sittlichen Befehl für den Starken zur Nächstenliebe gibt, also zum Geben.

Selbstfinanzierung war nötig

Es gehört zu jedem Wettbewerb, daß man den Gegner über seine Besonderheiten in der Erwerbstechnik, über seine Absichten, seine Erfolge und sonstigen Bedingungen nicht oder nur soweit unterrichtet, als es sich nicht vermeiden läßt. Das geltende Aktienrecht trägt dem Rechnung, indem es dem Vorstand die Berechtigung gibt, in der Generalversammlung Auskünfte zu verweigern, wenn schutzwürdige Belange der Gesellschaft dadurch verletzt werden könnten.

Das Hauptinteresse der angestrebten Reform des § 132 AktG konzentriert sich auf die Veröffentlichung des Bruttoumsatzes und praktisch also auf die Bruttoergebnisrechnung, durch deren Offenlegung man tiefer in die „echten“ Betriebserfolge der Aktiengesellschaften eindringen zu können glaubt. Gewiß mag es in Deutschland einzelne Unternehmen geben, für welche die Veröffentlichung der Bruttoergebnisrechnung, insbesondere auch des Bruttoumsatzes, keine geschäftsschädigende Wirkung hat. Das sind entweder Monopolgesellschaften oder staatliche Gesellschaften, in der Regel Unternehmungen der Grundstoffindustrie, die sowieso ihre Produktionszahlen laufend veröffentlichen und deren Programm so umfangreich ist, daß aus den Gesamtzahlen keine Einzelheiten – und damit Aufschlüsse für die Konkurrenz – zu erkennen sind. Für das Gros der mittleren und kleineren Aktiengesellschaften außerhalb der Grundstoffindustrien würde die Veröffentlichung des Bruttoumsatzes (und erst recht einer Bruttoergebnisrechnung) der Konkurrenz einen Einblick in Verhältnisse geben, der großen Schaden verursachen könnte und würde; wer das bestreitet, versteht nichts von Geschäft und versteht nichts von Wettbewerb.