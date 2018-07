DEMAG erwartet wieder befriedigendes Ergebnis. Die DEMAG AG, Duisburg, teilt mit, daß bei einem Auftragsbestand zu im allgemeinen noch angemessenen Preisen, der eine Beschäftigung für viele Monate gewährleiste, auch für 1958 mit einem befriedigenden Ergebnis gerechnet werden könne. Die Gesellschaft hat zuletzt für 1957 eine Dividende von unverändert 10 v. H. verteilt.

Die Schiffshypothekenbank zu Lübeck AG, Lübeck, die jetzt ihren Abschluß für 1957/58 (31.3.) vorgelegt hat, zahlt ihren Aktionären auf 4,5 Mill. DM Grundkapital eine Dividende von 8 v. H. Das Kapital befindet sich in festen Händen, die Majorität bei der Landesbank und Girozentrale, Kiel. Es ist inzwischen auf 6 Mill. DM erhöht worden für weitere 1,5 Mill. besteht genehmigtes Kapital. Im Berichtsjahr wurden für 38,4 Mill. DM Schiffspfandbriefe begeben. Die Bilanzsumme hat sich auf 185,7 (136,2) Mill. DM erhöht. Das Neugeschäft belief sich bei Außerachtlassung der geleisteten plan- und außerplanmäßigen Tilgungen auf 57,3 Mill. Bei der Gewährung von Darlehen wurde auf eine möglichst breite Streuung Wert gelegt. Die in der Praxis gezogene Beleihungsgrenze – so stellt der Verband fest – bietet einen weitgehenden Schutz gegen vermögensmäßige Auswirkungen konjunktureller Wechsellagen, überdies bedeuten Bürgschaften und Darlehen der öffentlichen Hand im nachstelligen Raum eine zusätzliche Sicherheit für die Engagements der Schiffsbanken. Im abgelaufenen Geschäftsjahr war die Bank nicht gezwungen, die Zwangsversteigerung von Schiffen zu beantragen; es brauchten auch keine Schiffe zur Verhütung von Verlusten erworben werden.