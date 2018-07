Auskunft über alte Anleihen

Während des Krieges habe ich, da es nichts anderes gab, auch Obligationen von ehemals österreichischen, damals deutschen Energie- und Wasserwerken gekauft, wie z. B.

Obligationen der Vorarlberger Illwerke von 38 u. 43 Obligationen der Alpen-Elektrowerke AG. von 43

Gelten diese Werke als österreichische, also Auslandspapiere, und werden sie nach österreichischem Gesetz behandelt und fallen dann unter das deutschösterreichische Vermögensabkommen, oder gelten sie als Verbindlichkeiten des Deutschen Reiches und werden wie alle Reichspapiere behandelt?

Und wie ist es mit Obligationen der Junkerswerke, hat sich eine Nachfolge AG. der Junkerswerke für den Westen gebildet? G. Pf., Gummersbach

Antwort: Die 4prozentigen Vorarlberger IIIwerke-Obligationen waren in der Zeit vom 7. Februar bis zum 8. August 1955 zur österreichischen Wertpapierbereinigung anzumelden; die 4prozentigen Elektrowerke-Obligationen in der Zeit vom 28. April bis zum 28. Oktober 1958.

Wenn Sie Ihre Papiere bei einer deutschen Bank liegen haben, hat das Institut die Anmeldung sicherlich vorgenommen. Ist dieses nicht der Fall, so empfehlen wir Ihnen, sich möglichst umgehend mit einer Bank in Verbindung zu setzen. Die beiden genannten Papiere unterliegen der Regelung gemäß dem in diesem Jahr ratifizierten Staatsvertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Österreich; sie werden also nicht nach deutschem Recht behandelt und daher auch nicht von der Bundesrepublik Deutschland entschädigt.

Die Regelung der Obligationen der Junkers-Werke ist noch offen. Eine im Jahr 1956 in Aussicht genommene Lösung, für die sich die Schutzvereinigung für privaten Wertpapierbesitz, eingesetzt hat, ließ sich damals nicht verwirklichen. Inzwischen wurde das Vertragshilfeverfahren beantragt, das hoffentlich in Kürze eine Entscheidung über das Schicksal der Obligationen bringen wird.