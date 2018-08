Chruschtschows Ziele für den Parteikongreß im Januar 1959

Von Wolfgang Leonhard

Am 7. September 1958, mitten in der Formosa-Krise, gab die „Prawda“ in riesigen Schlagzeilen auf ihrer Titelseite die vorfristige Einberufung des 21. Parteitages der KPdSU für den 27. Januar 1959 bekannt. Auf dem Parteitag sollen die Kontrollzahlen über den neuen Sieben-Jahres-Plan (1959-1965) angenommen werden – dies wenigstens ist die offizielle Erklärung. Aber bedarf es dazu eines Außerordentlichen Parteitages, des ersten in der bolschewistischen Geschichte? Nach dem Parteistatut wäre der 21. Kongreß erst Anfang 1960 fällig gewesen. Wenn Chruschtschow ihn nun ein Jahr früher als nötig anberaumt, so müssen schwerwiegende Gründe vorliegen – Gründe politischer Natur vor allem.

Der vorzeitig für den Januar 1959 vorgesehene 21. Parteitag stellt eine eigentümliche „Planübererfüllung“ dar. Bisher war es üblich, daß, wenn die sowjetische Führung besonders wichtige Fragen zu lösen hatte, sogenannte All-Unions-Parteikonferenzen einberufen wurden. Ihrem Gewicht und ihrer Bedeutung nach standen sie, den offiziellen. Parteikongressen kaum nach und unterschieden sich von diesen nur dadurch, daß Sie keine Neuwahlen der höchsten Parteiorgane – des Zentralkomitees, des Parteipräsidiums und des ZK-Sekretariats – vornehmen konnten.

Die Provinzen mucken auf

Für die Darlegung und Beratung des neuen Sieben-Jahres-Planes hätte zweifellos eine All-Unions-Parteikonferenz genügt. Offensichtlich waren denn auch andere Gründe für die Einberufung eines Sonderparteitages maßgebend.

Der erste Grund dafür ist wohl in den zunehmenden Gegensätzen zwischen der zentralen Wirtschaftsleitung auf der einen und den lokalen Interessen auf der anderen Seite, zwischen den Interessen des Parteiapparates und der praktischen Wirtschaftspolitik der örtlichen Behörden zu suchen.