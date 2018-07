Inhalt Seite 1 — Die Ärzte und das Regime Seite 2 Auf einer Seite lesen

Berlin, im September

Fräulein Dr. P., Ärztin an einem sächsischen Krankenhaus, ist nach Westberlin geflüchtet. Zwei Tage zuvor hatte ihre Hauswartsfrau sie angesprochen: Ein Herr sei bei ihr erschienen, vermutlich einer vom Staatssicherheitsdienst, und habe ihr befohlen, die Ärztin zu beobachten. Sobald sie bemerke, daß Fräulein P. mit Paketen aufs Postamt gehe, daß sie ihr Radio verschenke oder gar mit einem Koffer das Haus verlasse, solle sie, die Hauswartsfrau, sofort die Polizei verständigen. Die gute Alte hatte statt dessen das Fräulein P. verständigt.

Fräulein P. hatte vorgehabt, die Zone zu verlassen. Legal, aus familiären Gründen, die so einleuchtend waren, daß sowohl ihr vorgesetzter Arzt wie selbst die Kaderleitung der Parteiorganisation des Krankenhauses das Gesuch um Abmeldung und Umzugserlaubnis in die Bundesrepublik befürwortend weiterleiteten. Doch die Behörde lehnte den Antrag ab, und am gleichen Tag erschien der mysteriöse Herr bei der Hauswartsfrau ...

Die Flucht der Ärzte, die in den letzten zwei Monaten erschreckend zugenommen hat, macht die Behörden der Sowjetzone nervös. Bei einem Ostberliner Arzt, der nicht an Flucht gedacht, doch seinem Unmut über törichtes Verhalten seiner vorgesetzten Dienststelle vernehmlich Luft gemacht hatte, erschien bereits zweimal die Polizei in der Wohnung, um zu kontrollieren, ob die Wäsche noch im Schrank und der Wagen noch in der Garage sei.

In den Zeitungen der Sowjetzone erklären „Verdiente Ärzte des Volkes“ ihre Solidarität zum Regime. Die zunehmende Arztflucht ist so offenbar geworden, daß sie sich nicht länger verschweigen läßt. Nach den Gründen befragt, warum „eine Anzahl Ärzte unsere Republik verlassen“ habe, leugnet Jenny Matern, Staatssekretär im Ministerium für Gesundheitswesen, ganz energisch, daß materielle Gründe dabei mitgesprochen haben könnten – eine Aussage, die enthüllender ist als jeder lange Kommentar. Und auch im „Neuen Deutschland“ schreibt der „verdiente Arzt“ Dr. Rudolf Weber, daß „die gesicherte materielle Lage in der DDR von den Ärzten anerkannt“ werde.

Was also treibt die Ärzte in die Flucht? Natürlich wird die Schuld in erster Linie bei der „psychologischen Kriegführung“ des Westens gesucht, aber man bequemt sich doch auch, wenngleich widerstrebend, zu Eingeständnissen eigener Fehler – die man zu korrigieren verspricht. Die rigorosen bürokratischen Prinzipien eines amtlichen Dienstplanes seien an vielem schuld, meint Frau Matern. Zwar bejahe sie diesen Dienstplan grundsätzlich, doch wolle sie seine „überspitzten Anforderungen und formellen Entscheidungen“ mildern helfen.

Auch bei der Zulassung von Arztkindern zum Studium bittet die Staatssekretärin die Zulassungskommissionen um Großzügigkeit und appelliert zugleich an „solche Arztkinder, die auf Grund früherer Entscheidungen ein Studium in Westdeutschland aufnahmen, zurückzukehren, um bei uns weiter zu studieren“. Zugleich aber fordert Frau Matern eine stärkere Einspannung der Ärzte in „gesellschaftliche“ und Verwaltungsausgaben, von denen sie meint, daß die Ärzte „zum allergrößten Teil daran sehr interessiert“ seien.