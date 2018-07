r. g., Stuttgart

Wenn die Straßen in Neonlicht getaucht sind, in den Altstadtlokalen die Musikbox hämmert und in der Nähe der Leonhardskirche die Damen strichweise ihrem Nachtwerk nachgehen, dann sind sie unterwegs. Sie lungern lässig an den Ecken oder sitzen in den Lokalen und lauschen verzückt schräger Musik. Oder sie durchstreifen die Stadt, lüstern auf den Rabatz; sie grölen, obwohl sie gar nicht so viel getrunken haben. Und dann versperren sie zu viert, zu fünft die Gehwege, rempeln die Passanten an, und manchmal erreichen sie es: Es gibt Rabatz.

In diesem Jahr ist in Stuttgart kaum eine Woche vergangen, in der nicht Jugendliche in der Innenstadt unangenehm aufgefallen wären. Vor kurzem sind vier junge Ausländerinnen angefallen worden, wobei den Rowdys ein Kettchen in den Fingern blieb; aus reiner Zerstörungswut haben zwei Burschen nachts die Einrichtung eines Freibads demoliert; auf offener Straße wurden einer betrunkenen Frau die Kleider vom Leib gerissen. „Du bist dümmer als die Nacht!“

Dramatische Akzente hatte der Krawall am Abend des 30. Mai in der Königstraße, der jetzt vor Gericht verhandelt wurde. „Der Fall Königstraße ist zu einem Begriff geworden, aber er ist kein Einzelfall“, sagte der Staatsanwalt. „Ein anständiger Bürger kann sich abends oder nachts schon fast nicht mehr auf die Straße wagen!“ Es fing verhältnismäßig harmlos an. Eine Gruppe junger Leute, die sich wegen ihrer Vorliebe für heiße Musik als Jack, Jimmy oder Elvis in einem Café kennengelernt hatte, war nach dem Besuch eines Frühlingsfestes unternehmungslustig losgezogen. Einer der Burschen umarmte ein wildfremdes Mädchen, dann pöbelte er unvermittelt einen Herrn an: „Du bist doch dümmer als die Nacht. Du weißt ja nicht, wie dumm du bist!“

Der Herr freilich war von Beruf Polizeikommissar. Er verständigte einen Streifenwagen und bat darum, die Personalien des Beleidigers festzustellen. Das stieß auf Schwierigkeiten: Der Flegel wollte weder seine Personalien feststellen noch sich selbst vorläufig festnehmen lassen. Er leistete Widerstand, und einige seiner Kumpane machten Miene, ihm beizustehen, während andere wieder einzulenken versuchten: „Geh doch mit, es ist ja nicht die erste Nacht, die du dir um die Ohren schlägst!“

Es gelang den beiden Polizisten erst, den Widerspenstigen in das Auto zu zerren, als zwei Streifenbeamte in Zivil recht handfest eingriffen. Einer von den beiden legte dem Burschen Handschellen an; der Streifenwagen transportierte ihn ab. Dann aber machte die Horde gegen die beiden vermeintlichen Zivilisten Front. „Jetzt machen wir die fertig! Schlagt sie tot!“