Unfälle gestatten Luxus, wenn sie nicht stattfinden

Dd, Seeheim an der Bergstraße

Fachleute fanden, daß in den letzten fünf Monaten die Kraftfahrzeug-Kaskoschäden im Bereich der „Agrippina“-Bezirksdirektion Wiesbaden weit weniger zugenommen haben, als es bei dem steigenden Fahrzeugbestand und der saisonbedingten Zunahme des Straßenverkehrs zu erwarten gewesen wäre. Fuhren die Autofahrer vorsichtiger? Mag sein. Feststeht aber auch, daß die „Agrippina“, eine der größten Versicherungsgesellschaften des Bundesgebiets, Geld spart, seit sie in den letzten Tagen des April einen Mitarbeiter entließ, der vier Jahre als Sachbearbeiter für Kaskoschäden tätig gewesen war. Er hatte die Versicherungsleistungen in diesem Zweig des Unternehmens um mindestens 500 000 Mark in die Höhe schnellen lassen.

Der Schaden war fingiert

In Seeheim an der Bergstraße, einem kleinen Luftkurort und beliebten Ausflugziel für die Bürger der ehemaligen Landeshauptstadt Darmstadt, genoß Karl Brunner, obwohl Schwiegersohn des Bürgermeisters, bereits vor fünf Jahren, als er sich der Versicherungsbranche zuwandte, nicht den allerbesten Ruf. Viele Seeheimer waren verärgert über die Geschäftspraktiken, die er als Leiter der inzwischen eingegangenen „Blindenhundeschule“ – eines privaten, aber staatlich geförderten Unternehmens – angewandt hatte. Sie warfen ihm vor, daß er die Hunde an amerikanische Liebhaber veräußert habe, anstatt sie zur Betreuung von Blinden abzurichten.

Als die Sache ans Licht kam, wandte Brunner sich dem Versicherungsgeschäft zu. Seine Unterschrift genügte offenbar zur Anweisung von Kasko-Leistungen, die im Laufe der Jahre in die Millionen gingen. Dabei fingierte er bis zum Frühjahr 1958 Kaskoschäden in Höhe von mindestens einer halben Million Mark. Und erst im vergangenen April entdeckte der Agrippina-Revisor Kurt Knigge, daß in den Abrechnungslisten etwas nicht stimmte. Einige Wochen später erließ der Wiesbadener Ermittlungsrichter, Amtsgerichtsrat Dr. Hergt, Haftbefehle gegen Brunner, gegen einen Direktor von der Agrippina, gegen den Frankfurter Arzt Dr. Stentzel und gegen zwei Bekannte Brunners aus Seeheim und Alsbach an der Bergstraße. Heute sitzen Brunner und Dr. Stentzel in der Untersuchungshaftanstalt Wiesbaden-Albrechtstraße.

Brunners Auftreten als Repräsentant der „Agrippina“ hätte den Drehbuchautoren des Rosemarie-Films wertvolle Anregungen geben können. Daß er sich den gleichen Verteidiger gewählt hat wie Pohlmann, der wegen Mordverdachts inhaftierte „Vertrauensmann“ der Nitribitt, läßt darauf schließen, daß der Agrippina-Angestellte sich seit Jahren in der Mainmetropole ebenso heimisch fühlte wie in dem Darmstädter Villenvorort Seeheim. Aus Frankfurt bezog er jedenfalls die zur Auflockerung seiner Hausbälle benötigten Damen. Er bewohnte eine Villa, deren Wert er selbst auf 200 000 Mark bezifferte. Das Haus an der Straße „Hinter dem alten See“ wurde alsbald zum Treffpunkt der Bergstraßen-Prominenz. Auch Brunners Nachbar, ein Staatsanwalt aus Darmstadt, verschmähte die Gastfreundschaft des Versicherungsmannes nicht; warum auch? Er war ebensowenig mit dem sechsten Sinn ausgestattet wie eine Hellseherin aus Heppenheim, die Brunner mehrfach zu Rate zog und, die ihn anscheinend doch nicht rechtzeitig vor dem großen Eklat im April 1958 gewarnt hat.