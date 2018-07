Inhalt Seite 1 — Die Rohstoffbaisse hat das pfund gestützt Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Werner Richter

Der von der britischen Regierung letztes Jahr eingesetzte Cohen-Ausschuß berichtet in kürzeren Abständen über die wirtschaftliche Entwicklung. Im neuesten „Report“ wird der Zeitraum von Oktober 1957 bis Mitte dieses Jahres untersucht. Dabei ist die Aufgabe des Ausschusses, Lösungsvorschläge zu unterbreiten oder von höherer halbamtlicher Warte Kritik zu üben.

Inflation ist sein Hauptthema. Auch nach den scharfen Kreditrestriktionen vom letzten September sind die Einzelhandelspreise in England weiter gestiegen, und zwar um nicht weniger als 2,9 Prozent, während sich in den acht Monaten vorher der Preisindex „nur“ um 2,7 Prozent erhöht hatte. Kein Wunder also, daß darob die Zweifel an der Weisheit der Restriktionspolitik gewachsen sind.

Es ist ein Verdienst des Ausschusses, daß er etwas schärfer in die Indexarithmetik hineingeleuchtet hat. Zerlegt man nämlich den britischen Index der Lebenshaltungskosten in seine Bestandteile, so kommen zwei grundverschiedene Bilder zum Vorschein. Zog sich die „Inflation“ von Februar bis Oktober 1957 gleichmäßig quer durch die gesamte Wirtschaft, so hat sich der Preisanstieg seit Herbst eindeutig auf Mieten und Nahrungsmittel konzentriert. Dagegen in der zweiten Phase steuerten Nahrungsmittel, nun wesentlich saisonal bedingt, 69 Prozent zum Preisanstieg bei, und Mieten 23 Prozent. In den übrigen Bereichen trat eine Beruhigung ein.

Also haben die Kreditrestriktionen vorzüglich gewirkt? Der Ausschuß weicht der Frage nicht aus. Die Kritiker dieser Politik behaupten, daß sich, als Restriktionen eingeführt wurden, die konjunkturelle Abkühlung in England und in der übrigen Welt schon längst angebahnt hatte. Genau wie die früheren geldpolitischen Maßnahmen hätten auch die vom letzten September die Inflation nicht verhindert, wenn – nicht die Rohstoffbaisse unprogrammäßige Hilfe geleistet hätte. Dank der beträchtlichen Verbilligung der eingeführten Rohstoffe sei die Wirtschaft von außen in den Genuß einer Kostensenkung gekommen. Unter diesen Umständen dürfe man nicht die Preisstabilität feiern, sondern müsse das Fehlen jeglicher Preissenkungen beklagen.

Der Ausschuß bleibt den Kritikern die Antwort nicht schuldig. Aber widerlegt er diese These? Hier seine Rechnung:

Kostenmäßig, um es gleich vorauszuschicken, ist die Verbilligung der Rohstoffkosten durch die Verteuerung der Arbeitskosten restlos aufgezehrt worden. In diesem Jahr wird die Zuwachsrate der britischen Löhne zwar nur knapp 3,5 Prozent erreichen, gegenüber 5 Prozent im Vorjahr und 8 Prozent 1956. Trotzdem sind die Arbeitskosten gestiegen, denn die Produktivität der Arbeit ist nicht gestiegen, sondern sogar leicht gesunken. Bedenkt man zudem, daß in England die Lohnkosten fast 50 Prozent der industriellen Kosten Ausmachen, die Kosten für Rohstoffe hingegen nur 17 Prozent, dann ist klar, daß diese Mehrausgaben für Löhne nicht durch eine prozentual viel stärkere Verbilligung der Rohstoffe wettgemacht werden konnten.