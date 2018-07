Inhalt Seite 1 — Die Verlage und der Reihenteufel Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Paul Hühnerfeld

Sollte in absehbarer Zeit ein Leitfaden für junge Buchhändler geschrieben werden, so würde ich vorschlagen, das Stichwort „Buchreihe“ aufzunehmen und so zu definieren: „Eine Buchreihe ist der Versuch der von panischem Entsetzen über ihre kurzlebigen Bücher gepeinigten Verleger, vermittels eines Tricks dieselben langlebiger zu machen.“ Man mokiere sich nicht über das Wort „dieselben“. In eine solide deutsche Definition gehört es hinein; ich bin stolz darauf, es hier gebrauchen zu können.

Spaß beiseite: Es ist schon einiges wert, sich zu überlegen, wohin der deutsche Buchmarkt kommt, wenn die Reihen weiterhin so sprießen wie Unkraut in einem schlecht gepflegten Garten. Seit 1955 sind bei etwa gleichbleibender belletristischer Buchproduktion (sie stieg nur sanft) rund 75 (in Worten: fünfundsiebzig) neue Reihen verlegt worden. Jeder Verleger, der etwas auf sich hält, setzt sich mit seinem Lektor zusammen und denkt sich da etwas aus. Und auch renommierte Autoren quittieren den Vorschlag ihres Verlegers, ein Buch für eine Reihe zu schreiben, heute schon mit erleichtertem Lächeln. Sie glauben zu wissen, daß sie so wenigstens in ein halbsicheres Geschäft einsteigen, sie befinden sich in geschlossener Gesellschaft, wo das Risiko geringer und der Zeitbegriff ein anderer ist.

Denn welchem deutschen Leser hüpft nicht das Herz im Leib, wenn er ein Buch aus der Reihe „Der Christ in der Welt“ in den Händen hält?

Es ist gut, „christlich“, und es ist gut, „in dieser Welt“ zu sein. Sehr gut also muß es sein, die Reihe dieser Bücher im heimischen Bücherbord zu sammeln. Wer fühlt sich nicht angesprochen von einer Reihe mit dem Thema „Heiße Eisen“? Hierzulande faßt jeder gern heiße Eisen an, weil seit langem bekannt ist, daß man sich nicht an ihnen verbrennt. Und will gar jemand noch etwas gegen die Reclam-Werkmonographien zur „Bildenden Kunst“, gegen die Reihen „Umgang mit Völkern“, „Das moderne Mädchen“, „Bücher der Luftfahrtpraxis“, „Wir diskutieren“, „Pro Vita“, „Sammlung Horizont“, „Landschaftsbücher“ oder „Zeit und Farbe“ sagen? Dies alles sind Sammlungen renommierter Verlage, die in den letzten Jahren neu entstanden sind und die sich durchsetzten.

Fs ist manch treffliches Buch, ja, manch treffliche Reihe darunter, obwohl man den aufgezählten Titeln anmerken kann, wieviel Schweiß es in den Büros gekostet hat, bis man dem Kind einen Namen gegeben hatte. Und es gibt außerdem noch eine Menge Reihen, die geradezu notwendig sind und die gar nicht anders als in dieser Form erscheinen könnten: Rowohlts Klassiker oder die aktuelle Sammlung „Köpfe des 20. Jahrhunderts“ aus dem Berliner Colloquium Verlag.

Was festgehalten werden muß, ist die Tendenz: eine Buchproduktion langsam in Reihen aufzulösen. Ich glaube, daß diese Tendenz selbst dann gefährliche Folgen hätte, wenn alle Buchreihen, die es zur Zeit in Deutschland gibt, als einzelne gut wären. Denn die Reihe hat etwas Teuflisches: Da sie nun einmal unter einem – wenn auch noch so gesuchten – Leitwort steht, muß sie auch, soll sie nicht ganz und gar charakterlos werden, unter diesem Leitwort bleiben.