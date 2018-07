Auf der Grundlage des 25 PS Alexander, der kürzlich aus der Dauerprüfung der „12 Stunden von Hohenheim“ als Sieger hervorging, haben die Lloyd-Motoren-Werke in Bremen einen neuen Serientyp entwickelt, der Anfang September unter der Bezeichnung Alexander TS auf den Markt kam. per bewährte, kopfgesteuerte Lloyd 600 Viertaktmotor ist durch Steigerung des Verdichtungsverhältnisses von 6,6 auf 7,2 : 1 und durch größere Ventile und weitere Saugquerschnitte auf eine Leistung von 25 PS bei 5000 U/min gebracht worden, ohne die Robustheit und Zuverlässigkeit, für die dieses in mehr als 120 000 Exemplaren gebaute Treibwerk bekannt ist, in irgendeiner Weise in Frage zu stellen.

Parallel mit der Leistungssteigerung konnte auch das Drehmoment über einen breiten Bereich leicht angehoben werden. Es liegt nun zwischen 3000 und 3200 U/min bei 4 mkg. Das ergibt eine hervorragende Elastizität in dem am häufigsten benutzten Drehzahlbereich. Ein Solex 32 PCI Pumpvergaser sorgt einerseits für sparsamen Reiseverbrauch und andererseits für lebhafte Beschleunigung. Die Fahreigenschaften des neuen Kleinwagens liegen dank Frontantrieb und Einzelradfederung weit über dem Durchschnitt. Während die Abfederung der Vorderräder durch Doppelquerfedern und Progressiv-Zusatzfeder auch für den Alexander TS beibehalten wurde, entwickelte man in Bremen für die Hinterräder eine vollkommen neue Führung mittels gezogener Längslenker. Die Abfederung erfolgt nunmehr durch wartungsfreie Schraubenfedern, die zudem noch den Vorteil geringer Eigendämpfung, d. h. leichten Ansprechens haben. Diese neue Federung gestattet auch die Verwendung flacherer Radkästen. Dieses wiederum bietet die Möglichkeit, die Fond-Sitzbank um volle 7 Zentimeter zu verbreitern. Neue Sitzkissen und Fußmulden im Boden schaffen auch in der Höhe 5 cm mehr Raum und sorgen dabei noch für eine größere Beinfreiheit. Mit einer Spitzen- und Dauergeschwindigkeit von 110 km/h ist der Wagen ein für seine Größenklasse schnelles Fahrzeug. Wesentlicher als die Höchstgeschwindigkeit ist aber sein Temperament, das sich vor allem in einem sehr guten Beschleunigungsvermögen äußert.

In bezug auf seine Ausstattung müßte der Alexander TS eigentlich zu den Luxusfahrzeugen gezählt werden. Vom asymmetrischen Abblendlicht bis zum Make-up-Spiegel an der gepolsterten Sonnenblende vor dem Beifahrersitz ist alles serienmäßig vorhanden. W. F.