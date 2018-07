Von Martin Beheim-Schwarzbach

Mit den Kriegsbüchern ist es so bestellt, daß sie, nachdem die Waffen schwiegen und der Endsieg „zur Sau“ war (um im Jargon zu bleiben), nur ganz zögernd hervorkamen. Ihre Verstecke, das waren die geschundenen Gemüter, die eiternden Erinnerungen. Auch wollte niemand recht was von ihnen wissen. Da formierten sich die Besten, und das heißt: die Notwendigsten, erst langsam und spät.

Von einem Ins-Kraut-Schießen kann keine Rede sein. Immerhin ist schon, zwölf Jahre danach, allerhand Kraut beisammen, Kraut und Rüben, und darunter durchaus ansehnliches, leidenschaftliches und aufschlußreiches. (Als das Beste wollte mir bisher Gerd Gaisers „Die sterbende Jagd“ erscheinen.)

Jetzt liegen zwei Exemplare der Gattung auf dem Tisch:

Günter Wagner: „Die Fahne ist mehr als der Tod.“ Roman. Verlag Claassen, Hamburg. 302 S., 14,80 DM.

Albert Bosper: „Der Hiwi Borchowitsch.“ Roman. Verlag Henry Goverts, Stuttgart. 406 S., 16,80 DM.

Da hätten wir zwei Kriegsromane, Romane, wie der Buchtitel in beiden Fällen ausdrücklich ausweist, wir übernehmen die Bezeichnung um des lieben Friedens willen, sie ist nachgerade eine conditio. sine qua non im Buchhandel geworden: Stimmen tut es in den seltensten Fällen, aber sei’s drum.