M. D. London, Mitte September

Englands Ministerpräsident Harold Macmillan hat dem Rätselraten ein Ende gemacht: Er wird in diesem Jahr keine allgemeinen Parlamentswahlen mehr halten. „Falls nicht ganz besondere Umstände eintreten, so steht es nach meiner Ansicht mehr im Einklang mit unseren Traditionen und mit unserer Pflicht, das begonnene Werk zu vollenden“, erklärte der Ministerpräsident.

Macmillan erteilte der Presse diese Auskunft nur wenige Stunden, nachdem der Generalsekretär der Labour Party an die örtlichen Organisationen der Sozialisten ein Rundschreiben verschickt hatte, in dem er sie ermahnte, sich für alle Fälle auf die Wahlschlacht zu rüsten.

Nicht nur die Labour-Führung wurde von Macmillans Entschluß überrascht. In den vergangenen zwei oder drei Monaten waren die politischen Aktien der Konservativen beträchtlich im Kurs gestiegen. Manch einer hatte angenommen, der Ministerpräsident werde die Konjunktur nützen und vor das Land treten, solange seine Stellung stark sei.

Wenn er sich jetzt gegen baldige Wahl aufgesprochen hat, so stand im Vordergrund seiner Erwägungen wohl die Befürchtung, man könne ihm unziemlichen Übereifer vorwerfen, wenn er jetzt die schmalen Schecks, die ihm die Meinungsumfrage-Institute in letzter Zeit ausgestellt hatten, zu eilig einlöse. Zum anderen bereitet die Regierung in der sozialen Gesetzgebung noch einiges vor, von dem sie hofft, es werde ihr zusätzliche Stimmen aus dem Lager der liberalen Wähler einbringen. Auch glaubt sie, daß sich die wirtschaftliche Lage Englands noch weiter verbessern wird und der Schatzkanzler dem Lande im kommenden Frühjahr vielleicht sogar eine Steuersenkung bescheren kann.

Im übrigen rechnet die Regierung damit, daß die Labour-Party im nächsten Jahr noch mehr durcheinander sein wird als jetzt schon. Eine ganze Reihe von Ministern spekuliert darauf, daß die Differenzen innerhalb der Opposition sich um so mehr verstärken, je länger die Labour-Leute von der Regierungsverantwortung ausgeschlossen bleiben.

Mit der Ausnahme eines einzigen, des Arbeitsministers, schlossen sich sämtliche Regierungsmitglieder der Auffassung Macmillans an.