Von Eka v. Merveldt

Kalmar im September

Die Idee war nicht schlecht: Schweden und Deutsche sollten zusammentreffen, um zu prüfen, ob und wie sehr ihre alte Freundschaft „angeknackt“ sei. Man weiß: die Fußball-Meisterschaftsspiele im vergangenen Frühjahr... Da hat sich fürwahr der Sport keineswegs, wie oft so schwärmerisch behauptet wird, als völkerverbindend gezeigt, ganz im Gegenteil.

Das Treffen fand in Kalmar statt, und einer der schwedischen Gastgeber leitete die Zusammenkunft mit dem nüchternen Bekenntnis ein, daß Deutschland und Schweden auf wirtschaftlichem Gebiet natürliche Partner und aufeinander angewiesen seien.

Das Seestädtchen Kalmar im waldreichen Smaland in Südostschweden war ein gut gewählter Treffpunkt. Es ist eine der bedeutenden historischen Siedlungen Nordeuropas, wo schon 1397, wenigstens auf dem Pergament, sich in der Kalmarer Union die skandinavischen Länder zusammenschlössen. Wir sahen das schöne Rathaus im Renissancestil, besuchten die barocke Kathedrale begegneten winzigen alten Holzhäuschen in bunten Farben und fanden – was man überall in Schweden findet – Komfort der Großstadt in der Kleinstadt.

Diese Kulisse von Kalmar war so freundlich, daß Schweden und Deutsche gleichermaßen davon beeindruckt waren. Es war von Anfang an eine fast schon bequeme Bereitschaft vorhanden, alles zu vergeben und zu vergessen. Dazu ist die schwedische Weise, Deutsch direkt aus dem Schwedischer zu übersetzen – und viele, viele Schweden sprechen Deutsch auf diese Art – entwaffnend, mag man noch so gut für ein Streitgespräch gerüstet sein. „Waren Sie so gut! Fassen Sie das nicht übel“, so begann mein Gesprächspartner, als er mir auseinandersetzte, daß in diesem Sommer eine weit größere Zahl Schweden als vordem es vorzog, ihre [talienreise über die Route Trelleborg-Saßnitz und durch die Sowjetzone anzutreten, anstatt durch die Bundesrepublik. Dabei sehen die meisten Schweden aus ganz realen, wenn man will, egoistischen Gründen, die Teilung Deutschlands als ein Unglück an. Es ist halt nicht gelungen, eine einträgliche geschäftliche Partnerschaft zwischen Schweden und dem abgeschnittenen Drittel Deutschlands in Gang zu bringen. Und Besucher aus der Sowjetzone sind in Schweden selten, während Gäste aus der Bundesrepublik zahlreich und – beliebt waren, bis „König Fußball“ auf die zarten Freundschaftstriebe Frost herniederfallen ließ: Reif in der Frühlingsnacht.

Ob denn Massentouristik besser geeignet sei, völkerverbindend zu wirken als Massensport? Mit dieser Frage ging man allseits dazu über, Pläne zu erörtern, nach denen in Zukunft der Austausch von Besuchern erleichtert werden kann.