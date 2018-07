Im Anschluß an die Verhandlungen in Washington haben wir unseren Lesern letzte Warne eine Übersicht auf das Budget des indischen Fünfjahresplanes gegeben ("Fünfjahresplan am Rande des Bankrotts", Nr. 37 der ZEIT). Als Ergänzung zu den dort genannten Soll Zahlen werden in den folgenden Ausführungen die tatsächlich an Indien geleisteten Zahlungen untersucht. Es ergibt sich, daß auch im Fall Indien die amerikanische Haltung zur Entwicklungshilfe schon aus quantitativen Gründen entscheidend ist. Das ideologische Dilemma der USA, das hier zur Sprache kommt, ist deshalb einer der Hauptfaktoren im "kalten Wirtschaftskrieg".

"jVTit seinem Washingtoner Besuch wollte de: L™ indische Finanzminister seinem Land das tragische Schicksal eines internationalen Bankrotts ersparen. Wie katastrophal die Lage ist, zeigen die folgenden Zahlen. Mitte August betrugen die indischen Währungsreserven noch 652 Millionen Dollar, davon 406 Millionen in Sterling und 246 Millionen in Gold.

Von diesem Gesamtbestand gehen 226 Millionen als gesetzliche Mindestdeckung für den Notenumlauf ab, so daß noch 326 Millionen Dollar freie Reserven verbleiben. Natürlich könnte Indien sein Notengesetz ändern und die gesetzliche Mindestreserve ebenfalls zur Bezahlung seiner auswärtigen Verpflichtungen verwenden. Dies würde jedoch das ohnehin wankende Vertrauen in die indische Währung (vor allem in Indien selbst) noch weiter erschüttern und dürfte daher kaum in Frage kommen.

Den freien Reserven von etwas über 300 Millionen steht ein auswärtiges Defizit gegenüber, das für die neun Monate bis zum 30. Juni 1959 auf mindestens 560 Millionen Dollar geschätzt wird.

Noch bedenklicher sieht die Sache aus, wenn man einen etwas weiteren Zeitraum ins Auge faßt. Die indischen Planungsbehörden schätzen, daß bis zum Ablauf des zweiten Fünfjahresplans im März 1961 das auswärtige Defizit nahezu 1300 Millionen Dollar betragen wird. Nahezu die Hälfte dieses Betrages geht auf das Konto Großbritanniens, des weitaus wichtigsten Gläubigers Indiens. Es folgen Deutschland mit rund 20 v H , Japan mit ungefähr 10 v. H, während sich die übrigen 20 v. H auf verschiedene Gläubiger (darunter vor allem die Vereinigten Staaten) verteilen. Kürzlich beschlossen die Gläubiger Indiens — wie bereits gemeldet —, Indien für die kommenden Monate einen zusätzlichen Kredit von 350 Millionen Dollar zu gewähren. Dazu kommen noch 112 Millionen Dollar englische bilaterale Sonderkredite. Damit wäre die unmittelbare Gefahr für die nächsten Monate abgewendet. Das längerfristige Problem bleibt aber nach wie vor bestehen.

Unter welchen "Bedingungen und in welchem Ausmaß sollen die westlichen Gläubigerländer Indien helfen, seinen zweiten Fünf jahresplan zu einem mehr oder weniger erfolgreichen Abschluß zu bringen? Daß bei einer solchen Hilfsaktion den Vereinigten Staaten eine zentrale Stellung zukommt, liegt auf der Hand. Die Haltung der amerikanischen Nation gegenüber der Wirtschaftshilfe für Indien war seit jeher zwiespältig. Auf der einen Seite stehen die 31 der amerikanischen Öffentlichkeit stets sehr regen humanitären Bestrebungen. Wenn es gilt, Hunger und Not zu lindern, sind die Amerikaner stets großzügig gewesen. Daß es mit der Auslandshilfe ab und zu auch möglich ist, das eigene landwirtschaftliche Überschußproblem ein wenig zu lindern, macht die ganze Sache nur noch attraktiver. Ferner sorgt auch die politische Bedeutung Indiens im kalten Krieg zwischen Ost und West dafür, daß die Dollars in der Vergangenheit reichlich geflossen sind und wohl auch in Zukunft reichlich fließen werden.

An diesem Punkt aber — nämlich bei der politischen Stellung und Organisation Indiens — beginnen sich auch die Widerstände gegen einen allzu reichlichen Dollarstrom bemerkbar zu machen. Vor einigen Tagen forderte die ebenso mächtige wie reaktionäre "American Legion" in einer Resolution, daß die amerikanische Hilfe an das "neutralistische und sozialistische" Indien einzustellen sei.