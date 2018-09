Von Andreas Sattler

Mit unserer nicht gerade großen Zeit ist’s dahin gekommen, daß sie den Arzt braucht, um zu wissen, ob ihr das Essen schmeckt, den Tiefenpsychologen für die Waschmittelreklame und den Literaten, damit er ihr sagt, warum ihr ein Buch gefällt. Selten standen so viele „geheime Verführer“ zwischen dem Menschen und dem Kunstwerk. Schwärme von Auslegern lassen sich aus großer Bildungshöhe auf dem Autor nieder, um einen Klack Auslegung nach dem anderen abzulagern, und die Literatur wird immer mehr zu Büchern über Bücher.

Wie schön wären die „Duineser Elegien“ erst, wenn einem nicht dauernd einfiele, was anderen dazu eingefallen ist! Wann werden wir Proust unbelästigt als einen Autor des Gesellschaftsromans lesen können, statt als Ausgangspunkt der Schriften über Proust? Und wie lange noch wird sich der kritische Guano auf James Joyce ansetzen, als wäre da von ihm selber nicht schon genug aufgeschichtet? Diese essayistische Hochflut mit ihren Offenbarungen von der Stange scheint angelsächsischer Import. Sie brach aus, als die großen Transozeanen begannen, ihre Gedichte gleich mit Fußnoten zu dichten.

Wir haben uns eingebildet, daß ein Kunstwerk, keiner Erklärung bedürftig, durch sich selber wirkt, weil es in der Kunst – wie in der Natur – ewige Gesetze gibt, die sich von selbst verstehen. Das hat sich in der Kunst wie in der Natur als Irrtum herausgestellt. Bei James Joyce kommt noch hinzu, daß er geradezu mit dem Blick auf die Kommentare der Nachwelt schrieb – „Ist es Wahnsinn, was ich mache? In hundert Jahren werden wir es wissen!“ Er hat sich in Geheimnisse gehüllt, wo kein Geheimnis war, und mit Widersprüchen umgeben, was im Kern immer einfach blieb.

Joyce – einfach? Er hat das rätselreichste Meisterwerk der modernen Literatur geschrieben mit heller Begeisterung sei es zugegeben, denn es wird uns zeitlebens zu schaffen machen. Und waren nicht die oft kolportierten letzten Worte des schwer Heimgesuchten: „Versteht mich denn niemand?“ Aber man hüte sich, sie symbolisch zu nehmen. Als Joyce im Januar 1941 in Zürich starb, war er weltberühmt, und die Sterndeuter waren schon emsig am Werk, an seinem Werk. Trotzdem läßt sich dieses vertrackteste aller literarischen Elementarereignisse aus einer einfachen Formel ableiten: Herkunft und Krankheit.

Es gilt als unfein, als ungeistig, schlimmer noch: als altmodisch, das Kunstwerk klinisch zu interpretieren. Wenn man, statt unentwegt von oben auf der Größe zu landen, sie lieber von unten sehen und verstehen will, genügen zwei Motive im Leben und im Werk James Joyces: Dublin und Sehstörungen. Sie sind die großen Erreger dieser einmaligen Kunst, die keine Nachfolge haben kann, weil die Leiden und die Bedrängnisse, aus denen sie entsprang, ein Ausnahmefall waren.