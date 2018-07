Die Moskauer Prawda verübelt es dem jugoslawischen Staatschef Tito, daß er bei der Eröffnung der Zagreber Messe die Ausstellungshallen der Ostblockstaaten nur kurz mit seinem Besuch beehrte. Tito habe sich, so klagt das Blatt, in keinem Pavillon der sozialistischen Länder länger als drei bis sieben Minuten aufgehalten, indessen habe er über 30 Minuten in der amerikanischen Halle zugebracht, die – laut Prawda – „äußerst uninteressant und inhaltslos ist“. Das Moskauer Blatt knüpft an Titos Verhalten den Schluß, der Messegeschmack des jugoslawischen Marschalls sei ebenso fragwürdig wie seine Anschauungen über die marxistische Doktrin.