XXVIII. Wohin rollst du, Globus? – Woher die Sputniks und Düsenflugzeuge kommen

Von A. E. Johann

Im Gespräch mit Moskauer Intellektuellen, die A. E. Johann dem „kleinen Kreise der Skeptiker“ zurechnet, hatte unser Autor die Behauptung aufgestellt, Sowjetrußland werde sich, je mehr es seine gewaltigen Pläne im eigenen Lande verwirkliche, einer gewissen Liberalität nähern. Bei solchen Gesprächen zeigten sich die Partner stets aufgeschlossen ...

Einmal, als ich in geradezu russischen Redeschwung gekommen war, riefen die Partner unseres Gesprächs: „Und die Bundesrepublik? Sprechen Sie von der Deutschen Bundesrepublik!“

„Ja“, rief ich, „ihr werdet eines Tages das, was wir wollen, nicht mehr unverständlich finden! Wir wollen nämlich soviel Freiheit wie möglich bewahren – Freiheit für jede einzelne Person – und zugleich ein möglichst großes Maß an sozialer Sicherheit schaffen, was beides zugleich nicht gerade leicht, zu vereinen ist. Denn die Freiheit wird stets mit weniger Sicherheit – und die Sicherheit stets mit weniger Freiheit erkauft. Wir haben den einen, ihr den anderen Weg unter den Füßen; aber die beiden Straßen laufen aufeinander zu. Ihr glaubt, daß der Kommunismus in 50 Jahren die Welt beherrschen wird. Ich glaube, daß in fünfzig Jahren das Problem Kommunismus/Kapitalismus längst uninteressant geworden ist, weil man dann kaum noch begreifen wird, worüber wir uns fünfzig Jahre zuvor gestritten haben – vorausgesetzt natürlich, daß wir uns nicht, weil einer ungeduldig wird, vorher mit unserem Globus in den leeren Weltenraum geblasen haben. Ich bin für Koexistenz ohne Hintergedanken. Das übrige wird sich finden, Freunde!“

Nach dieser Rede sprangen die „Sowjetmenschen“ auf, umarmten mich und küßten mich auf die kapitalistischen Wangen. Na sdarowije! Wie gut, daß an gutem Wodka in der Sowjetunion kein Mangel herrscht!

