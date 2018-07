Bundeskanzler Adenauer ist aus Colombey-les-Deux-Eglises befriedigt heimgekehrt und hat in Bonn in einer Konferenz den Journalisten mit jenem Air der naiven Treuherzigkeit, das er sich so gut zu geben weiß und das schon manche klugen Leute arg in die Irre geführt hat, eine kleine Lektion erteilt: de Gaulle, so sagte er, sei gar nicht so, wie ihn die Presse geschildert habe.