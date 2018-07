Das Zeitalter der „Klapsmühlen“ ist vorbei – Jeder siebte Kranke ist ein Geisteskranker

D. E. Z., Gütersloh

Für two pence durften im Jahre 1775 Besucher, die ein billiges Amüsement suchten, im Londoner Irrenhaus Bedlam die Kranken foppen und quälen. Ein Stich des englischen Zeichners Hogarth zeigt, wie es damals in einem Irrenhaus aussah: Die Kranken auf Pritschen angekettet, mißhandelt von brutalen Wärtern, ihrem Wahn und ihrer Verzweiflung hilflos preisgegeben – ein wahres „Tollhaus“.

Bis ins 18. Jahrhundert war die Überzeugung verbreitet, bei Geisteskrankheiten handle es sich um eine dämonische Besessenheit. Gefürchtet, verspottet, gemieden lebten die Kranken außerhalb der Gesellschaft, man folterte sie in Gefängnissen oder steckte sie in Arbeitshäuser.

Seit der französische Irrenarzt Pinel Ende des 18. Jahrhunderts seine Kranken in der Pariser Bicetre von ihren Ketten befreit hatte, begann man sich Gedanken um die Fürsorge für Geisteskranke zu machen. Die moderne Psychiatrie aber ist erst ein halbes Jahrhundert alt.

Polizei gegen Patienten

Dieser Tage hat der Landschaftsverband Westfalen-Lippe Journalisten zu einer Fahrt in mehrere Heilanstalten des Bezirks eingeladen. Anlaß dazu war ein Vorfall, der sich in der Anstalt Eickelborn kürzlich ereignet harte. Hier randalierten am 5. August die 97 im sogenannten „festen Haus“ untergebrachten Patienten – Männer, die wegen Straftaten vor Gericht gestanden hatten auf Grund von Paragraph 51 des Strafgesetzbuches aber nicht verurteilt und – nach Paragraph 42 – in das „feste Haus“ eingewiesen worden waren. Nur mit Hilfe von Tränengas hatte die Polizei die Ordnung wiederherstellen können.