Als einen Vorstoß in Neuland hat die Bremer Schulverwaltung den neuen Lehrplan für die sogenannte Hauptschule bezeichnet, der im Frühjahr 1959 in Kraft treten soll. Heftig werden die Neuerungen mit all ihrem Für und Wider jetzt an der Weser diskutiert. Erfreulich dabei ist, daß die Debatte diesmal nicht – wie bei der seinerzeit eingeführten, inzwischen aber teilweise wieder revidierten Verlängerung der Grundschulzeit auf sechs Jahre – politische Akzente erhält, sondern ein „Fachgespräch“ zwischen Behörde und Lehrerverbänden ist.

Die Notwendigkeit, einen neuen Lehrplan zu schaffen, ergab sich aus dem Beschluß, ab 1959 in Bremen das 9. Pflichtschuljahr einzuführen. Die Schulverwaltung weist dem künftig dreistufigen Oberbau der bisherigen Volksschule folgende Aufgaben zu: Er soll den jungen Menschen so bilden, daß er aufgeschlossen, arbeitswillig, kontaktbereit und mit soliden Grundkenntnissen ausgestattet ist. Daß dies ein gutes Ziel sei, bestreitet niemand; so konzentriert sich der Streit allein auf die Frage, ob denn auch der von der Behörde vorgezeichnete Weg gut sei. Wichtigste Grundsätze des neuen Lehrplans sind diese:

1. Ein „Sitzenbleiben“ soll es künftig in der Hauptschule nicht mehr geben.

2. Die stoffliche Überlastung erfordert eine Beschränkung der „Mindeststoffe“.

3. Der geschichtlichen und politischen Bildung kommt eine besondere Bedeutung zu.

4. Es muß ein gesundes Heimatverständnis gepflegt werden.