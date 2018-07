Viele Aussteller waren an der Frankfurter Herbstmesse mit dem Geschäft zufrieden, andere wieder lagen im Schatten der Konjunktur, und die Messe brachte ihnen keinen neuen Auftrieb. Dies entspricht der gegenwärtigen Lage in der Konsumgüterwirtschaft. Hinzu kamen diesmal für die-Frankfurter Herbstmesse tiefgreifende Strukturveränderungen im Bereiche der Textilindustrie.

Schon seit einiger Zeit weiß man, daß die Terminwünsche der Tuchindustrie anders gelagert sind als die der Konfektionäre und anderer Hersteller von Fertigwaren. Das ist auch nicht weiter erstaunlich. Schließlich muß der Weber seine Sommerkollektion zu einem anderen Zeitpunkt den Weiterverarbeitern offerieren als der Konfektion när dem Einzelhandel. Deshalb hat man sich in? der Tuchindustrie für eine Fachmesse, die „Interstoff“, entschieden, die im Januar in Frankfurt abgehalten werden soll. Die Folge ist, daß sich auf der Herbstmesse Lücken zeigen. Das aber hat das ganze Messegeschäft stärker beeinflußt, als es der Konjunkturlage – die für die Textilindustrie sowieso nicht besonders günstig ist – entsprach. Aufregend ist das weiter nicht, denn schließlich sind Messen lebendige Gebilde, die einem ständigen Wandel unterliegen.

Die Konsequenzen, die in Frankfurt daraus gezogen werden müssen, sollten in einer stärkeren Berücksichtigung anderer. Branchen bestehen. Das wird auch gelingen, zumal die Frankfurter Messe für die Konsumgüterwirtschaft ihre Anziehungskraft durchaus bewahrt hat. Dies gilt nicht mit für das Kunstgewerbe, Möbel, Heimtextilien und all dem anderen, was der Wohnungsausstattung dient, sondern vor allem auch für das vielfältige Angebot des Auslandes.

Besonders die Ostblockländer schätzen die Frankfurter Messe, weil sie ihnen ein Fenster nach dem westlichen Markt öffnet. Sie haben in diesem Jahr eine rege Tätigkeit, und zwar nicht nur in den Pavillons, sondern auch durch sonstige Kontakt auf nähme mit Wirtschaft und Presse entwickelt. Nur auf einer großen Messe mit internationalem Publikum können diese Länder sehen, ob sie mit ihrem Angebot in qualitativer und preislicher Hinsicht richtig liegen. Im übrigen haben sie keine schlechten Geschäfte gemacht; sie konnten die ihnen zugestandenen Messe-Kontingente voll ausnutzen. W.R.