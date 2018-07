Inhalt Seite 1 — Was soll denn das Theater? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Tun wir nicht zu geheimnisvoll. Stellen wir einmal klare Fragen und versuchen – den Vorwurf der Trivialisierung nicht scheuend –, klare Antworten zu finden: Was also soll das Theater?

Vier Aufgaben hat man ihm zugewiesen – zwei von alters her, zwei neuerdings: 1. unterhalten: delectare, 2. nützen (erziehen, bilden): prodesse, 3. die Welt verändern (Osborne), 4. einer Künstlerseele die Möglichkeit geben, sich auszudrücken (Ionesco).

Man sieht: Aufgabe Nummer 3 läßt sich Nummer 2, das Weltverändern dem Erziehen, subsummieren. Aufgabe Nummer 4 ist keine Aufgabe, sondern – zumindest auf dem Theater, das immer eine Gemeinschafts-Kunst bleiben wird – Zumutung an ein Publikum, das freilich nicht mehr weiß, was es will, und sich schon beinahe alles einreden läßt.

Bleibt es also im wesentlichen bei den ersten beiden Aufgaben, wie schon seit zwei Jahrtausenden: aut delectare... aut prodesse.

Vom „Delektieren“ haben die Gebildeten und die Fachleute hierzulande (im Gegensatz etwa zu den Angelsachsen) nie allzuviel gehalten. Das „Nützen“ andererseits haben sie des Profanen entkleidet, indem sie einen Kult der Bildung daraus gemacht haben, der vor den Zeichen des Schönen und fahren kniet und dennoch – viel Unschönes und Verlogenes an sich hat: die zelebrierte Kunst als Religionsersatz.

Die ersten beiden Aufführungen des Hamburger Schauspielhauses in der neuen Spielzeit und ihr Echo bei manchen Theaterkritikern lieferten Anschauungsmaterial für solche Betrachtungen.

Da war zunächst ein Gerhart Hauptmann („Iphigenie in Delphi“) – zelebriertes Bildungs-Theater, ohne Pause, um den einen Zuschauern die weihevolle Stimmung nicht zu nehmen und den anderen keine Erholung zu gönnen. Johannes Jacobi berichtete darüber in der letzten Nummer der ZEIT.