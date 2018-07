Die stürmische Aufwärtsentwicklung am Aktienmarkt hat zunächst einmal ihr Ende gefunden. Diese Feststellung erscheint auch dann berechtigt, wenn die Belastungen, die von der politischen Seite her eingetreten sind, ausgeklammert werden. Man muß davon ausgehen, daß bei den meisten Aktienwerten die Korrektur der Kurse im Zusammenhang mit dem veränderten Zinsgefüge jetzt vorgenommen ist und sollte sich davor hüten, den Kursoptimismus auf die Spitze zu treiben. Damit ist nicht etwa gesagt: "Bis hierher und nicht weiter!" Die Kurse sind gut untermauert und weitere Käufe des Auslandes können gerade die internationalen Werte noch um einiges vorantreiben. Aber solche Bewegungen sind in gewissem Grade spekulativ und mahnen zur Vorsicht.

Die allgemeine Tendenz kann nicht ganz von den wieder sichtbarer gewordenen Ost-West-Spannungen unbeeinflußt bleiben. Deshalb wird in den Börsensälen mehr denn je politisiert, wobei die Meinung vorherrscht, daß es um Fomosa und den dem chinesischen Festland vorgelagerten Inseln zu keinem "großen" Krieg kommen wird. Allerdings – so wird erwartet – dürfte die verschärfte Situation die Amerikaner zu größeren Rüstungsanstrengungen veranlassen. Das wiederum bedeutet höhere Staatsverschuldung und ein schnelleres Ende für die USA-Recession. Gehen diese Erwartungen in Erfüllung, so heißt das: anhaltend feste Tendenz in Wall Street und Aktienkäufe der Amerikaner an allen Plätzen mit gesunder Wirtschaftsstruktur, also auch in der Bundesrepublik.

Vorerst hemmt jedoch die Ost-West-Zuspitzung die Geschäftstätigkeit an den internationalen Börsen. Das zeigte sich in den deutschen Börsensälen besonders am Wochenbeginn. Es wäre allerdings falsch, die "Lustlosigkeit" allein auf die Weltpolitik zurückführen zu wollen. Zu berücksichtigen ist nämlich ferner eine gewisse Veränderung am deutschen Kapitalmarkt. Der Überdruck bei den festverzinslichen Werten hat ein wenig nachgelassen. Die Kurse der höher verzinslichen Anleihen zeigen einige "Ermüdungserscheinungen", das gilt auch für die neuen fünfprozentigen (tarifbesteuerten) Pfandbriefe, die reichlich zur Verfügung stehen. Im übrigen bereitet sich die Börse auf die Aufnahme neuer Emissionen vor, insbesondere auf eine 350-Millionen-DM-Anleihe der Bundesbahn und auf eine 100-Mill.-DM-Anleihe des Landes Württemberg-Baden, die mit einem Zinssatz von 5,5 v. H. ausgestattet werden und deren Ausgabekurse bei etwa 98 bis 99,5 v. H. liegen sollen.

Die in Aussicht stehenden Neuemissionen öffentlicher Anleihen, die sich ungefähr auf 1 Mrd. DM belaufen, machen es schwer, an eine weitere schnelle Zinssenkung zu glauben. Deshalb sieht die Börse mit Spannung den Entschlüssen der Bundesbank entgegen, die sich jedoch in Richtung auf eine neue Diskontsenkung recht zurückhaltend zeigt.

Der Montanmarkt wird immer wieder von neuem auf die Probe gestellt. Verstimmend wirken die ständigen Nachrichten über die Verschlechterung der Absatzlage in der Stahlindustrie, die immer wieder zu Kursverlusten beitragen. Wenn sich dennoch stets Anleger finden, die ihr Geld auf den Montanmarkt tragen, dann liegt es an der hier zu erzielenden günstigen Rendite,die sich allerdings nur dann einstellen wird, wenn die Montangesellschaften bereit sind, an ihren letztjährigen Dividenden festzuhalten. In Banckreisen ist man offensichtlich optimistischer als in den betroffenen Gesellschaften selbst. Schon heute scheint sicher zu sein, daß in den Bilanzsitzungen der Aufsichtsräte hart gerungen werden muß, wenn die Aktionäre nicht enttäuscht werden sollen. Kurt Wendt