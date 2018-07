Der Produktionsindex der gesamten Industrie (1936 = 100) lag in der ersten Hälfte d. J. in Westberlin bei 117, im Bundesgebiet bei 231. Während die Konsumgüterindustrien in Westberlin mit einem Index von 140 den Vorsprung des Bundesgebietes, der bei 206 liegt, schon relativ weitgehend aufgeholt hatten, beträgt bei den Investitionsgüterindustrien das Indexverhältnis noch 105 : 302. Zu den Industriezweigen, die in Westberlin trotz aller Anstrengungen und Förderungsmaßnahmen den Vorkriegsstand bei weitem noch nicht erreicht haben, gehört der Maschinenbau, dessen Produktionsindex im Juni d. J. erst bei 82 lag, während er im Bundesgebiet 293 betrug.

Wenn es bei dieser allgemeinen Entwicklung der Berliner Maschinenbau-AG vormals L. Schwartzkopff, Berlin, im Geschäftsjahr 1957 gelungen ist, bei gleichgebliebenen Preisen nochmals eine Umsatzsteigerung von 20 v. H. zu erzielen, so ist dies um so positiver zu bewerten. Hinzu kommt, daß die für absehbare Zeit verlorengegangenen Fertigungsgebiete Lokomotiv- und Großkompressorenbau durch ein möglichst breites Produktionsprogramm ersetzt und wettbewerbsfähig gemacht werden mußten. Außer der traditionellen Fertigung der „Linotype“-Setzmaschine, von der neuerdings ein Modell mit Hilfe des Lochstreifens zu einem vollautomatischen und ferngesteuerten Schnelläufer entwickelt worden ist, und den auch für fremde Kunden hergestellten Gußerzeugnissen umfaßt das Programm z. Z. einige Präzisions-Werkzeugmaschinen, Walz- und Hüttenwerksanligen, Glas- und Textilmaschinen. Ihre Qualität hatte im Berichtsjahr eine Steigerung des Exportanteils am Gesamtumsatz von 22 auf 25 v. H. zur Folge. Voraussetzung dafür war nicht zuletzt die Modernisierung und Rationalisierung der Fertigung, die bei einem AK von nur 4,992 Mill. DM seit der Währungsreform Investitionen von annähernd 20 Mill. DM erforderten. Bei den zunehmenden Schwierigkeiten auf dem Weltmarkt und dem rückläufigen Investitionsbedarf der Hauptabnehmer ist die bisherige Entwicklung des laufenden Geschäftsjahres so günstig, daß etwa der gleiche Umsatz wie 1957 zu erwarten ist.

Angesichts der Abschwächungstendenzen ist trotz grundsätzlicher Dividendenfreudigkeit der Hauptaktionärin, wie AR-Vorsitzer Hans-Wilhelm v. Tümpling von der Berliner Handelsgesellschaft auf der HV ausführte, noch nicht zu übersehen, ob für 1958 mit der Wiederaufnahme der seit dem Kriege unterbrochenen Gewinnausschüttung zu rechnen ist. Der infolge hoher Investitionen und einer Betriebsprüfung, die sich über fünf Jahre erstreckte, im Berichtsjahr auf 0,03 (i. V. 0 15) Mill. DM zurückgegangene Gewinn, durch den sich der Gewinnvortrag auf 0,2 Mill. DM erhöht, reicht bei weitem nicht aus, um der seit 14 Jahren nichtmehr erfüllten Dividendenpflicht für die 0,267 Mill. DM Vorzugsaktien zu genügen. Erst wenn sich in etwa neun Monaten das Ergebnis dieses Jahres übersehen lasse, werde auch die Vorzugsaktionärin, die Gesellschaft für Industriewerte mbH, Berlin, Stellung nehmen. G. G.